Sole365 tra gli Italy's Best Customer Service 2025/2026: L'Eccellenza al Servizio del Cliente

Il servizio alla clientela di Sole365 riceve un’importante attestazione di qualità nell’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, la ricerca condotta da L’Economia del Corriere della Sera e Statista – società internazionale di ricerca e analisi - volta a classificare le migliori società italiane in base all’efficienza del loro Customer Service. Il brand Sole365 si è distinto, posizionandosi al terzo posto con un punteggio di 8,67 su 10 nella categoria “Supermercati”, consolidando la propria reputazione di eccellenza e attenzione al cliente.

In un’epoca in cui la tecnologia sta profondamente trasformando le abitudini di consumo, anche il servizio di assistenza al cliente ha subito un cambiamento: l’indagine Italy’s Best Customer Service ha così approfondito come le aziende e i clienti reagiscono a questo mutamento.

A giudicare le performance delle aziende è stato un campione di oltre 15.000 italiani, che hanno espresso il proprio voto basandosi su sei criteri fondamentali:

disponibilità a raccomandare il servizio;

disponibilità del servizio;

orientamento al cliente;

competenza professionale;

qualità della comunicazione;

varietà delle soluzioni offerte.

La metodologia ha integrato le opinioni degli intervistati (60% del peso finale) con le classifiche dell'edizione precedente (40%), portando alla nomina di 463 aziende tra oltre 4.000 concorrenti, suddivise in 141 categorie. La mission di Sole365 è da sempre chiara e profonda: avere a cuore i clienti, ascoltare le loro esigenze e soddisfare i loro bisogni, 365 giorni l’anno. La gentilezza e la cordialità del personale sono gli elementi chiave che contraddistinguono il brand, e per questo è più che mai impegnato a proseguire gli investimenti sui servizi rivolti al cliente, garantendo un'esperienza che superi sempre le aspettative.

Guardando al futuro, l'ascolto del cliente rimane un elemento fondamentale per Sole365, guidando ogni strategia e innovazione per continuare a offrire un servizio eccellente e in linea con le esigenze dei consumatori.

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc_172_1751986202183.pdf Leggi il comunicato stampa originale

