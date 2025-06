Stagione estiva a Piazzola sul Brenta

“Dal 4 luglio e per tutto il mese, una serie di eventi animerà l’anfiteatro di Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta offrendo una stagione estiva di grande richiamo. Proprio Qualche mese fa abbiamo presentato, in questa stessa sede, la Guida “Piazzola sul Brenta. Paesaggi”, ricordando come lo splendido recupero di Villa Contarini si debba a Giordano Emilio Ghirardi, che seppe rilanciare quella che tra Otto e Novecento fu una fervida "città ideale", borgo rurale protagonista dell’economia industriale, poi tramontata e quindi riportata a nuova vita proprio da Ghirardi. Sono molti gli appuntamenti che, nel corso dell’anno vedono Piazzola vetrina di kermesse di livello, dalla cultura al turismo all’enogastronomia: penso per esempio a Motori in Piazzola o a Caseus. Il calendario presentato oggi mette al centro la musica con ospiti di caratura nazionale e internazionale che fanno gareggiare Piazzola con i festival più blasonati d’Italia, sulla scia di quanto avvenuto negli scorsi anni”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti aprendo la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva di Piazzola sul Brenta, tenutasi oggi a Palazzo Ferro-Fini. “Quest’anno sarà la volta di nomi come, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Guè, CCCP, The Who, Ben Harper. Un’offerta decisamente trasversale per storia e stili musicali, capace di attrarre pubblici diversi. Per questo devo fare i miei complimenti agli organizzatori per aver riunito grandi nomi accomunati dal grande amore per la musica e dalla grande professionalità. Un’offerta intergenerazionale, dunque, decisamente ben concepita che sono certo permetterà a tutti, giovani e meno giovani, di godere di un doppio spettacolo: quello offerto dagli artisti e quello che villa Contarini mette in scena costantemente, con il suo elegante colonnato e l’incantevole scenario naturale, regalando così emozioni irripetibili sotto il cielo stellato”, ha concluso il Presidente”.

