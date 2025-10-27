Stampa: Formazione e lavoro, in Val di Sangro apre Eduwork Academy Abruzzo

Eduwork Academy Abruzzo (Mozzagrogna, via Pedemontana snc - località Castel di Sette - Val di Sangro, CH) il polo formativo industriale di FMTS Group nato dalla sinergia con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Martedì 4 novembre 2025, alle ore 10:30 (con accrediti dalle ore 10:00), ci sarà l’inaugurazione della sede e l’avvio del primo corso dedicato alla Programmazione PLC: 90 ore di formazione gratuita, riservate a disoccupati, inoccupati e lavoratori con contratto di somministrazione, finanziate da Forma.Temp. L’inserimento nelle aziende partner del territorio è garantito. Le selezioni sono aperte: per candidarsi è sufficiente inviare un SMS al numero 3457659810.

All’incontro con la stampa interverranno Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group; Nadia Landi, direttrice di Eduwork; Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ed Enrico de Waal, direttore commerciale Lavorint.

