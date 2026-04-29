Svelati i nomi che comporranno la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival

Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e da sempre impegnata a guidare le giovani generazioni nell’esplorazione delle tecnologie emergenti, presenta la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival, la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che vogliono mettersi alla prova nella produzione di cortometraggi realizzati con strumenti di Intelligenza Artificiale.

A guidare la giuria sarà Gabriele Salvatores, regista e sceneggiatore italiano noto per aver lavorato a film come Nirvana, Educazione siberiana e Napoli - New York, vincitore del Premio Oscar® al miglior film straniero per Mediterraneo.

Insieme a lui, il panel della terza edizione del Reply AI Film Festival annovera Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone e autore di film come Stuart Little, La casa dei fantasmi e Mr. Peabody e Sherman, Catherine Hardwicke, regista del fenomeno globale Twilight, Jed Weintrob, regista e partner della società 30 Ninjas, Christina Lee Storm, produttrice cinematografica ed ex executive DreamWorks Animation e Netflix, oggi Head of Studio, Narrative presso Secret Level, il giornalista cinematografico di IndieWire Brian Welk e Giacomo Mineo, VFX supervisor per Oppenheimer e Odissea di Christopher Nolan e candidato ai Primetime Emmy per Devs di Alex Garland.

«Sono felice di prendere parte al Reply AI Film Festival e di contribuire a un’iniziativa che guarda al futuro del linguaggio cinematografico con curiosità e apertura. Sarà particolarmente stimolante accogliere opere provenienti da tutto il mondo, realizzate con strumenti di intelligenza artificiale generativa che, se messi al servizio di una visione autentica, possono valorizzare ancora di più il talento, la sensibilità e lo sguardo del regista», commenta Gabriele Salvatores.

Completano la giuria Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU “AI for Good”, Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia e produttore di serie come Gomorra, The Young Pope e ZeroZeroZero, e la giornalista cinematografica di Sky Italia Denise Negri.

“Imaginatio Nova” è il tema dell’edizione 2026: un invito a esplorare una nuova fase dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rinnova attraverso la tecnologia. La giuria valuterà le opere inviate entro il 1° giugno 2026 sulla piattaforma aiff.reply.com, in base a creatività, qualità della produzione e impiego dell’AI in tutte le fasi di lavorazione.

Oltre a selezionare i cortometraggi più meritevoli, verranno assegnati due premi speciali:

I cortometraggi finalisti parteciperanno a un evento di première organizzato da Reply e Mastercard, che si terrà a Venezia nel mese di settembre, durante il quale saranno annunciati i vincitori.

L’iniziativa fa parte delle Reply Challenges, programma internazionale di competizioni tecnologiche e creative che oggi coinvolge quasi 250.000 partecipanti nel mondo.

Sky Italia sarà media partner del Reply AI Film Festival, una collaborazione che rafforza ulteriormente il posizionamento dell’iniziativa nel panorama media & entertainment.

Reply è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.

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