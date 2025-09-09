Sventato attacco hacker a sito web Consiglio Veneto

Lo scorso fine settimana il sito web del Consiglio regionale del Veneto è stato oggetto di un attacco informatico ad opera di un gruppo di hacker russi, rivendicato all’interno del canale Telegram del gruppo Anonymous Russia. Lo riferisce il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. La Regione Veneto, al fine di rafforzare le proprie difese, ha deciso di avvalersi di uno strumento difensivo innovativo – il CERT (Computer Emergency Response Team) – promuovendo la definizione di un progetto finalizzato a una migliore gestione degli incidenti di sicurezza e all'istituzione di un’Authority. Il CERT Regionale funge da punto di raccordo tra enti locali, pubbliche amministrazioni locali di riferimento, società partecipate, enti strumentali, il CSIRT Italiano, il CNAIPIC ed eventuali altri Enti/Società che ne facciano richiesta. Ad oggi, il perimetro del CERT conta 38 enti regionali, suddivisi in 5 Gruppi di riferimento. La mission del Cert è molteplice: fornire supporto ed assistenza nell’analisi delle minacce informatiche e nel coordinamento degli incidenti; agevolare la diffusione di informazioni riguardanti i nuovi scenari di rischio e attacchi in corso; incentivare l’applicazione dei processi di gestione della sicurezza; facilitare le attività di prevenzione e monitoraggio degli eventi cibernetici sul territorio; collaborare e cooperare con le altre organizzazioni nazionali ed internazionali nel potenziamento e miglioramento della capacità difensiva delle organizzazioni in materia di cyber security; accrescere le competenze specialistiche degli addetti alla sicurezza cibernetica e migliorare le attività di sensibilizzazione su questi temi a livello locale. Il CERT Regionale, in sinstesi, mira a potenziare il livello di resilienza cyber dei sistemi informativi per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini.

“L’attacco è stato sventato grazie ai sistemi di sicurezza del Sistema informatico del Consiglio regionale, che ha limitato i disservizi all’utenza pubblica: ad esso va quindi il mio ringraziamento per la qualità e l’efficacia del lavoro”, ha concluso il Presidente.

