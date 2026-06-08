Team CETU lancia il nuovo libro “Tesi di Laurea: Perché ti sembra impossibile e non è colpa tua"

Team CETU lancia il nuovo libro “Tesi di Laurea: Perché ti sembra impossibile e credimi non è colpa tua” per aiutare gli studenti a superare ansia, blocco e procrastinazione

Dopo il successo del libro di Umberto Eco: Come si fa una tesi di laurea ( https://www.amazon.it/dp/8893441713 ) nasce una nuova guida pratica per chi deve scrivere la tesi di laurea ma si sente fermo, in ritardo o sopraffatto dall'esperienza di Team Cetu (Centro Tesi universitario), professionisti nel settore dal 2012.



C’è un momento, nella vita di molti studenti universitari, in cui la tesi di laurea smette di essere soltanto un elaborato finale e diventa un peso mentale. Gli esami sono conclusi o quasi, il traguardo sembra vicino, ma il file resta vuoto, l’indice non prende forma, le fonti si accumulano, il relatore non sempre offre indicazioni chiare e ogni giorno di rinvio aumenta la sensazione di essere bloccati. Il Metodo TeamCetu ( https://teamcetu.it/aiuto-tesi-prezzi/perche-team-cetu/ ) nasce dall’esperienza maturata con migliaia di studenti universitari italiani.C’è un momento, nella vita di molti studenti universitari, in cui la tesi di laurea smette di essere soltanto un elaborato finale e diventa un peso mentale. Gli esami sono conclusi o quasi, il traguardo sembra vicino, ma il file resta vuoto, l’indice non prende forma, le fonti si accumulano, il relatore non sempre offre indicazioni chiare e ogni giorno di rinvio aumenta la sensazione di essere bloccati.



( Da questa esperienza, comune a tantissimi studenti, nasce “Tesi di Laurea: Perché ti sembra impossibile (e credimi, NON È COLPA TUA). Il metodo Teamcetu per smettere di rimandare e arrivare alla consegna” https://www.amazon.it/dp/B0GY8Z84YB ), il nuovo libro scritto da Team CETU, realtà italiana specializzata nella consulenza per la tesi di laurea, con il supporto alla pubblicazione di PubblicaOra.it.

Il volume affronta un tema spesso sottovalutato nel percorso universitario: il blocco davanti alla tesi. Non si tratta semplicemente di pigrizia, mancanza di volontà o incapacità personale. Molto più spesso, secondo l’esperienza raccontata nel libro, il problema nasce dall’assenza di una struttura di lavoro, dalla fatica decisionale, dalla paura del giudizio, dalla difficoltà di organizzare tempi, fonti, capitoli e revisioni in modo sostenibile.

Il libro parte da una domanda precisa: perché studenti preparati, intelligenti e motivati, dopo aver superato esami complessi, arrivano alla tesi e si bloccano?

La risposta proposta da Team CETU è chiara: la tesi di laurea è un progetto diverso dagli esami. Non basta studiare. Bisogna scegliere un argomento, delimitare un campo di ricerca, costruire un indice, reperire fonti affidabili, organizzare materiali, scrivere con metodo, correggere, riformulare, rispettare le indicazioni del relatore e arrivare alla consegna senza perdere lucidità.

Proprio per questo, il libro non si presenta come una scorciatoia, ma come una guida pratica per ritrovare controllo. Il Metodo TeamCetu viene descritto come un sistema di lavoro pensato per trasformare un compito percepito come enorme in una sequenza di passaggi più chiari, ordinati e gestibili.

Uno dei punti centrali del volume è la critica alle soluzioni apparentemente facili. Quando lo studente è in ritardo o si sente sopraffatto, può essere tentato di affidarsi al copia-incolla, all’intelligenza artificiale usata senza criterio o a testi costruiti in modo superficiale. Il libro spiega perché queste scorciatoie possono peggiorare il problema, aumentando il rischio di incoerenza, plagio, testi non originali o elaborati non realmente controllati dallo studente.

Al contrario, Team CETU propone un approccio basato su pianificazione, metodo, revisione, consapevolezza e supporto. La tesi viene presentata non come un ostacolo insormontabile, ma come un progetto che può essere gestito se viene scomposto correttamente.

Tra i temi affrontati nel libro ci sono il blocco da tesi, la procrastinazione involontaria, la gestione del tempo, il carico cognitivo, il rapporto con il relatore, la paura di non essere all’altezza, il rischio di affidarsi a strumenti automatici senza controllo, l’importanza dell’originalità del testo e il valore del tutoraggio come forma di accompagnamento metodologico.

Il messaggio principale è rivolto agli studenti che si sentono soli: essere in difficoltà con la tesi non significa essere incapaci. Significa trovarsi davanti a un lavoro complesso, spesso affrontato senza strumenti adeguati, senza una vera formazione alla scrittura accademica e senza una guida continuativa.

“Perché il problema non è sapere cosa scrivere, ma non sentirsi soli e impotenti quando lo si fa”: questa è una delle idee centrali che attraversa il libro e che sintetizza l’approccio di Team CETU.

Il volume si rivolge a studenti universitari alle prese con la tesi triennale, magistrale, di master o di dottorato, ma anche a lavoratori-studenti che devono conciliare studio, lavoro, famiglia e scadenze accademiche. Parla a chi ha già iniziato la tesi e non riesce ad andare avanti, a chi continua a rimandare, a chi teme il giudizio del relatore, a chi ha poco tempo e a chi sente di aver perso fiducia nel proprio percorso universitario.

Non è un manuale teorico sulla scrittura accademica, ma una guida concreta nata dall’esperienza quotidiana con gli studenti. Team CETU racconta infatti di aver seguito, negli anni, migliaia di percorsi universitari, entrando in contatto con paure, urgenze, errori, blocchi e difficoltà molto simili tra loro.

Il libro insiste su un punto: la tesi non deve essere vissuta come una prova solitaria. Chiedere supporto, confrontarsi, ricevere indicazioni metodologiche, correggere la direzione e organizzare meglio il lavoro può fare la differenza tra restare fermi e arrivare finalmente alla consegna.

Team CETU è un centro di consulenza per tesi di laurea fondato nel 2012 ( https://teamcetu.it/chi-siamo/ ), composto da tutor e professionisti della scrittura accademica in diversi ambiti disciplinari. L’attività si concentra sull’assistenza metodologica, sulla revisione, sull’organizzazione del lavoro, sulla consulenza bibliografica, sulla correzione e sull’accompagnamento degli studenti nel rispetto dell’originalità, dell’anonimato e delle regole universitarie.

Con “Tesi di Laurea: Perché ti sembra impossibile”, Team CETU porta la propria esperienza anche in forma editoriale, offrendo agli studenti uno strumento per comprendere meglio ciò che accade quando la tesi sembra bloccata e per affrontare il percorso con maggiore lucidità.

Il libro è disponibile su Amazon in versione cartacea e Kindle: https://www.amazon.it/dp/B0GY8Z84YB

La pubblicazione è stata realizzata con il supporto di PubblicaOra.it ( https://pubblicaora.it/ ), servizio editoriale che ha affiancato Team CETU nel percorso di pubblicazione del volume.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani.