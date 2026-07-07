Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali

Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie.

Grazie a questa collaborazione, Temu punta a offrire ai propri venditori un percorso più chiaro per gestire i principali obblighi EPR relativi ai prodotti immessi sul mercato italiano, inclusi gli adempimenti in materia di dichiarazione e contributo ambientale previsti dalla normativa. L'iniziativa mira inoltre a rafforzare la tracciabilità dei prodotti e a favorire un maggiore coordinamento con i sistemi italiani di raccolta, riciclo e trattamento.

La collaborazione con il Consorzio ERP Italia contribuirà a:

La collaborazione sostiene inoltre gli obiettivi della normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore, inclusi quelli previsti dall'articolo 178-quater del Decreto Legislativo 152/2006, contribuendo a migliorare la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato attraverso le piattaforme digitali.

Alberto Canni Ferrari, Procuratore Speciale del Consorzio ERP Italia, ha dichiarato:

"L'accordo sottoscritto con Temu è finalizzato all'attuazione dell'art. 178-quater, semplificando la gestione degli obblighi ambientali per i venditori che operano tramite marketplace. In questo contesto, l'adesione di Temu al Consorzio ERP Italia rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della tracciabilità e nel garantire un adeguato controllo dei prodotti immessi sul mercato."

Il Consorzio ERP Italia, parte del Gruppo Landbell, vanta una consolidata esperienza nella gestione dei sistemi di conformità per RAEE e batterie. Attraverso il coinvolgimento dei marketplace digitali, il Consorzio contribuisce a rafforzare la tracciabilità dei prodotti, favorire una più ampia partecipazione al sistema EPR e sostenere lo sviluppo di un'economia circolare.

Un portavoce di Temu ha commentato:

"La collaborazione con ERP Italia rappresenta un importante passo avanti per Temu nel rafforzare la tracciabilità dei prodotti e contribuire a un ecosistema dell'e-commerce più trasparente in Italia. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei venditori strumenti e indicazioni pratiche che li aiutino a gestire in modo semplice ed efficace le proprie responsabilità ambientali."

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito del più ampio impegno di Temu a sostegno delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ad oggi, l'azienda ha stretto partnership con oltre 50 organizzazioni autorizzate per la Responsabilità Estesa del Produttore in Europa, coprendo categorie quali imballaggi, batterie e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

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