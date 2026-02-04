Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards
A CURA DI ALTRIMEDIA
|1 giorno fa
Temu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli https://www.ecommerceitalia.info/ecommerce-italia-awards-2026/ Ecommerce Italia Awards 2026, piazzandosi al secondo posto nella categoria innovazione.
Per l'assegnazione dei premi, l'organizzatore ha esaminato oltre 16.000 rivenditori online e ha condotto un sondaggio tra i professionisti del settore registrati.
Sulla base dei voti espressi, Temu è stata riconosciuta come una delle aziende che ha introdotto il maggior numero di innovazioni negli ultimi 12 mesi.
Secondo l' https://www.youtube.com/live/8UaLeRqzTCM organizzatore, Temu ha implementato innovazioni riguardanti sia le metodologie di marketing che il modello di business, offrendo nuove esperienze ai consumatori e diventando un punto di riferimento per altre aziende del settore.
“Apprezziamo il riconoscimento da parte del mercato italiano e l'opportunità di dare un contributo alla comunità locale”, ha dichiarato un portavoce di Temu.
“L'innovazione fa parte dei nostri continui sforzi volti a migliorare la qualità del servizio”.
Da quando è arrivata in Italia nel 2023, la piattaforma ha riscosso grande successo tra i consumatori. Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli ha infatti rilevato che due terzi degli intervistati la consiglierebbero ad amici o familiari.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU