Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards

Temu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli Ecommerce Italia Awards 2026, piazzandosi al secondo posto nella categoria innovazione.

Per l'assegnazione dei premi, l'organizzatore ha esaminato oltre 16.000 rivenditori online e ha condotto un sondaggio tra i professionisti del settore registrati.

Sulla base dei voti espressi, Temu è stata riconosciuta come una delle aziende che ha introdotto il maggior numero di innovazioni negli ultimi 12 mesi.

Secondo l'organizzatore, Temu ha implementato innovazioni riguardanti sia le metodologie di marketing che il modello di business, offrendo nuove esperienze ai consumatori e diventando un punto di riferimento per altre aziende del settore.

“Apprezziamo il riconoscimento da parte del mercato italiano e l'opportunità di dare un contributo alla comunità locale”, ha dichiarato un portavoce di Temu.

“L'innovazione fa parte dei nostri continui sforzi volti a migliorare la qualità del servizio”.

Da quando è arrivata in Italia nel 2023, la piattaforma ha riscosso grande successo tra i consumatori. Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli ha infatti rilevato che due terzi degli intervistati la consiglierebbero ad amici o familiari.

