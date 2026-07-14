Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale

Nel corso dell'ultimo anno Temu ha ampliato significativamente le proprie attività di tutela della proprietà intellettuale (IP), triplicando il numero di brand monitorati in modo proattivo, che supera oggi i 15.000 marchi. Secondo il 2026 Intellectual Property Protection Report, il rapporto tra le rimozioni proattive e quelle effettuate in seguito a segnalazioni relative a inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale è salito a 331:1, rispetto a circa 200:1 registrato un anno fa.

Il report annuale, che copre il periodo compreso tra giugno 2025 e maggio 2026, descrive le modalità con cui Temu applica le proprie regole in materia di tutela della proprietà intellettuale sulla piattaforma e i risultati ottenuti.

I principali dati del report:

Temu individua e rimuove in modo proattivo le inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale grazie a una combinazione di tecnologie proprietarie di screening e di un team di revisori esperti. L'individuazione tempestiva delle violazioni riduce il carico di attività per i titolari dei diritti, in particolare per le piccole imprese che non dispongono di team dedicati alla tutela della proprietà intellettuale.

"Lavoriamo per proteggere la proprietà intellettuale prima ancora che un problema si presenti per i titolari dei diritti," ha dichiarato un portavoce di Temu. "Il report riflette il nostro impegno nell'individuare e rimuovere in modo proattivo le inserzioni potenzialmente in violazione, nel gestire rapidamente quelle segnalate e nel collaborare direttamente con i brand affinché il sistema continui a migliorare."

Controlli in ogni fase del processo

Temu verifica i venditori prima che possano accedere alla piattaforma e pubblicare le proprie inserzioni. Nell'ultimo anno oltre il 40% delle nuove richieste di registrazione è stato respinto perché non ha superato le verifiche previste in fase di onboarding. Nello stesso periodo Temu ha inoltre chiuso oltre 16.000 negozi per reiterate violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Ogni inserzione viene confrontata, prima della pubblicazione, con un database di oltre 47 milioni di immagini e 9,5 milioni di parole chiave, e continua a essere monitorata anche dopo essere stata pubblicata.

Temu ha inoltre introdotto in tutti i mercati in cui opera una nuova funzionalità di sensibilizzazione dei consumatori. Le ricerche contenenti termini quali "fake", "dupe" e "counterfeit" non restituiscono risultati, ma mostrano invece un messaggio informativo sui rischi legati ai prodotti contraffatti. Questa funzionalità blocca ogni giorno oltre 80.000 ricerche di questo tipo.

Collaborazione con brand e aziende

Attraverso la Brand Guardian Initiative (BGI), lanciata nell'aprile 2024, Temu collabora con i brand per integrare marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale all'interno dei propri sistemi di monitoraggio, così da individuare più rapidamente eventuali violazioni.

L'iniziativa coinvolge direttamente oltre 3.000 brand, tra cui circa 500 piccole e medie imprese. I marchi aderenti ricevono un supporto dedicato e aggiornamenti periodici sulle attività di enforcement, indipendentemente dal fatto che vendano o meno sulla piattaforma. Temu mette inoltre a disposizione corsi sulla conformità in materia di proprietà intellettuale attraverso il proprio Seller Education Center.

Una collaborazione sempre più stretta con la comunità della proprietà intellettuale

Nell'ultimo anno Temu ha collaborato con oltre 130 associazioni attive nella tutela della proprietà intellettuale, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Nell'aprile 2026 è entrata a far parte della International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC), consolidando il proprio ruolo all'interno del Marketplace Advisory Council dell'organizzazione. Collabora inoltre con associazioni internazionali e nazionali dedicate alla tutela della proprietà intellettuale, tra cui la International Trademark Association (INTA) e la francese Union des Fabricants.

"Una tutela efficace della proprietà intellettuale è fondamentale per garantire un marketplace sano," ha concluso il portavoce di Temu. "Il nostro lavoro protegge i titolari legittimi dei marchi, aiuta i consumatori ad acquistare con maggiore fiducia e rafforza la credibilità della nostra piattaforma. Continueremo a investire in persone, tecnologie e partnership per rendere questa tutela sempre più efficace."

2026 Intellectual Property Protection Report

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU.