Terrepadane punta sulla zootecnia hi-tech

I servizi zootecnici offerti da Terrepadane rappresentano un consolidato punto di riferimento per le aziende agricole associate, con un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione degli allevamenti. L’obiettivo è quello di intervenire in maniera sistemica su tutti gli aspetti critici della filiera produttiva, con particolare attenzione alla nutrizione animale, al benessere e alla qualità dei prodotti.

«Per noi qualità significa innanzitutto sicurezza alimentare e conformità normativa – sottolinea Paolo Guardiani, Responsabile Qualità di Terrepadane –. Per questo abbiamo implementato un sistema strutturato di controllo che parte dalla selezione dei fornitori, si estende alla verifica dei lotti in ingresso (mais e derivati), fino al campionamento e all’analisi dei prodotti finiti, al fine di garantire massima sicurezza ai nostri soci e clienti».

La gestione nutrizionale negli allevamenti si avvale oggi di tecnologie analitiche avanzate, essenziali per una consulenza zootecnica altamente specializzata e personalizzata. Nell’ambito delle strategie di precision feeding, una delle innovazioni più rilevanti è rappresentata dalla tecnologia NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy), che consente un’analisi rapida, non distruttiva e in tempo reale della composizione chimica degli alimenti zootecnici, inclusi foraggi e concentrati.

«L’impiego del NIRS – spiega Paola Michelotti, nutrizionista specializzata in bovine da latte – ci permette di ottenere una profilazione nutrizionale dettagliata degli alimenti aziendali in pochi minuti. Grazie alla versione portatile, possiamo eseguire le analisi direttamente in azienda, adattando tempestivamente le formulazioni alle reali caratteristiche dei componenti alimentari, con un impatto diretto sull’efficienza della razione e sull’ottimizzazione dei costi».

Questo approccio si integra con ulteriori strumenti di monitoraggio, come l’analisi della miscela unifeed e delle deiezioni, finalizzate alla valutazione della digeribilità della razione totale, parametro chiave per stimare l’efficienza nutrizionale e l’assimilazione reale degli apporti energetici e proteici.

Un altro strumento cruciale è il Penn State Particle Separator, utilizzato per valutare la distribuzione granulometrica delle particelle fibrose. «La struttura fisica della razione è determinante per la funzionalità ruminale e per la prevenzione di patologie metaboliche – continua l’esperta –. Il setaccio Penn State ci consente di individuare eventuali squilibri nella dimensione delle particelle, permettendo interventi mirati sulla miscelazione e sull’omogeneità dell’unifeed».

L’adozione di questi protocolli di monitoraggio e analisi integrati rientra in una visione evoluta della nutrizione di precisione, che consente a Terrepadane di offrire un supporto tecnico altamente qualificato. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità del latte e la salute animale, dall’altro garantire la sostenibilità economica e ambientale dell’allevamento, in linea con le più recenti normative e le crescenti richieste del mercato. A supporto di un approccio di alimentazione di precisione, Terrepadane offre la possibilità della formulazione personalizzata dei mangimi.

«La sostenibilità economica dell’allevamento passa anche attraverso la precisione nella formulazione delle razioni – sottolinea Roberto Villa, responsabile acquisti e formulista in Terrepadane –. In un contesto produttivo sempre più orientato all’efficienza, l’adozione di strategie di precision feeding rappresenta un approccio fondamentale per ottimizzare l’impiego delle risorse, minimizzare gli sprechi e massimizzare le rese produttive».

«Personalizzare i mangimi – prosegue Villa – significa adattare la dieta alle reali esigenze nutrizionali degli animali, che variano in funzione di fattori come lo stadio fisiologico, la produzione, la genetica e la qualità delle materie prime aziendali, in particolare dei foraggi. Attraverso la caratterizzazione nutrizionale di questi ultimi, possiamo formulare razioni altamente bilanciate, integrando con precisione proteine, energia, vitamine e minerali in funzione del fabbisogno specifico».

«In stalla capitalizziamo il lavoro degli allevatori»

Un mix tra prodotti di qualità, caratterizzati da una forte valenza innovativa e una consulenza specializzata operata da tecnici di grande esperienza, sempre aggiornatissimi sia sulle novità che sulle varie problematiche, al fianco degli allevatori nell’affrontare le sfide sempre più complesse che vengono imposte alla zootecnia. Questa è la proposta che Terrepadane offre agli allevatori da sempre e che oggi diventa ancora più significativa proprio in virtù della continua evoluzione che viene richiesta al comparto zootecnico.

«Il tecnico di Terrepadane - spiega il direttore di Terrepadane, Dante Pattini - in tutti i settori e particolarmente in quello zootecnico, dove la complessità della gestione dell’azienda raggiunge livelli elevatissimi, è un professionista che si pone al fianco dell’allevatore giorno per giorno. Quindi una figura che va molto al di là di un funzionario commerciale, che si reca in azienda per vendere il mangime. Anzi, l’obiettivo che la cooperativa persegue è proprio quello di collaborare in prima linea con l’allevatore per dare una prospettiva di lungo periodo all’azienda e per capitalizzare il valore dell’allevamento. Per questo i tecnici di Terrepadane iniziano la loro attività partendo dall’azienda agricola che sta dietro alla stalla, che rappresenta la base nella quale viene impostato il successo dell’allevamento, partendo dall’azienda agricola e dalla foraggicoltura aziendale».

Un altro aspetto fondamentale che costituisce una delle aree di lavoro di maggiore intensità per i tecnici di Terrepadane è quello della personalizzazione aziendale. Ogni azienda infatti, deve poter mettere a valore le proprie caratteristiche di successo che possono essere diverse, in funzione della storia dell’azienda stessa e della gestione con cui viene condotta. Ben sapendo che oggi il successo dell’azienda zootecnica si gioca su riduzioni dei costi e miglioramenti delle performance anche molto contenuti, i tecnici di Terrepadane attraverso l’impiego di formule molto personalizzate e di soluzioni pensate ad hoc per la singola azienda, riescono a valorizzare ogni aspetto peculiare che possa costituire un elemento strategico di successo.

«Attraverso una conoscenza molto approfondita della realtà aziendale, delle famiglie che gestiscono gli allevamenti, della loro storia, dei loro punti di forza e delle inevitabili debolezze, Terrepadane ha costruito con gli allevatori relazioni che a volte si protraggono da decine di anni, e che riescono attraverso il lavoro dei tecnici, a incidere in maniera fattiva sulla gestione dell’azienda. Il tutto ovviamente avendo come alleata l’innovazione tecnologica; il che è una caratteristica trasversale nel modus operandi di Terrepadane, che in un comparto come quello zootecnico, trova la sua massima espressione, mettendo in atto tutto il repertorio della zootecnia di precisione e delle tecniche d’avanguardia che permettono di tenere sotto controllo i costi, garantendo la possibilità di espletare al meglio le potenzialità degli animali».