Terza commissione, audizioni sul testo di legge unificato in materia di commercio
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|1 giorno fa
La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore Massimo Bitonci, ha sentito oggi in audizione i rappresentanti delle categorie interessante ai contenuti della proposta legislativa in materia di commercio, frutto dell’unificazione di cinque iniziative di legge già illustrate in precedenza.
In particolare, sono stati invitati a fornire il proprio contributo Anci Veneto, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Federdistribuzione, Agc Veneto (Associazione Generale Cooperative Italiane), Unci Veneto (Unione Nazionale Cooperative Italiane), Confcooperative Veneto, Legacoop Veneto, Goia Veneto (Gruppo Organizzato Imprese Autonome).
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