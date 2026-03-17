Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 44 d’iniziativa della Giunta regionale “Legge di stabilità regionale 2026”. In breve, la manovra di bilancio, impegnerà 18,95 miliardi di euro. Keywords: bando imprenditoria femminile; bando start-up innovative; contributi Zls; Distretti del commercio; Nuovo Codice degli incentivi 2026;

Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 43 d’iniziativa della Giunta regionale “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

Al quinto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 45 d’iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2026-2028”.

Presente alla seduta, l’assessore allo Sviluppo Economico – Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, della Regione del Veneto, Massimo Bitonci.

A margine della seduta, il Presidente della Terza Commissione, Roberto Marcato, ha ringraziato i presenti per l’utile contributo e confronto.

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