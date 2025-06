Terza commissione - Espresso il parere sul rendiconto generale Regione Veneto anno 2024

La Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d’Italia), vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), ha espresso oggi a maggioranza il proprio parere positivo sul disegno di legge n. 326, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024, attualmente incardinato in Prima commissione, dov’è stato ampiamente illustrato nel corso delle precedenti sedute. È proseguito, inoltre, l’esame delle iniziative legislative a prima firma del consigliere di Forza Italia Alberto Bozza; in particolare, è stato inviato alla Prima commissione, per l’espressione del parere di competenza, il progetto di legge regionale n. 320 che mira a istituire l'Osservatorio Olivicolo veneto per la raccolta, l’organizzazione e l’aggiornamento delle informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale ai fini della pianificazione e dell’attuazione di politiche agricole mirate, mentre è stato licenziato per l’aula a maggioranza, senza voti contrari (relatore, il consigliere Bozza, correlatore il vicepresidente Masolo) il progetto di legge statale n. 54 che detta disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'olivicoltore non coltivatore diretto o imprenditore agricolo custode del patrimonio olivicolo al fine di promuoverne la tutela, il recupero e la gestione sostenibile. La Commissione, infine, ha espresso a maggioranza parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito alla proposta di legge regionale n. 319, di iniziativa del consigliere Stefano Valdegamberi (Gruppo misto), rubricata “Recupero e valorizzazione dei roccoli e studio della cultura venatoria e rurale nel Veneto”, incardinata nella Sesta commissione.

