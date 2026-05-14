Terza commissione, illustrato Disegno di legge della Giunta regionale in materia di commercio

Presentato questa mattina, nel corso dei lavori della Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Massimo Bitonci, il disegno di legge n. 71, di iniziativa della Giunta, rubricato “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”. L’iniziativa legislativa, in estrema sintesi, mira al riordino della materia attraverso la semplificazione, la razionalizzazione e l’aggiornamento del quadro normativo di settore, intervenendo in materia di commercio su area privata e al dettaglio su area pubblica, stampa quotidiana e periodica, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché impianti di distribuzione di carburanti. A questo proposito, la Commissione ha deliberato all’unanimità l’abbinamento del disegno di legge n. 71 con altre iniziative legislative di iniziativa consiliare, e in particolare con il n. 60, di iniziativa del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV), su valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell’albo regionale degli ambulanti storici del Veneto, con il n. 11, d’iniziativa del presidente Marcato, “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto”, con il n. 19, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”, e con il n. 34, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV) “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”. L’iter istruttorio congiunto dei diversi testi legislativi proseguirà nel corso delle prossime sedute.

La Commissione, inoltre, ha approvato all’unanimità anche i pareri alla Giunta regionale n. 21, relativo all’approvazione del bando - in attuazione del Piano Strategico PAC 2023-27, intervento settoriale vitivinicolo - per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali di promozione e comunicazione realizzati nei paesi terzi, e n. 24, che approva il Programma promozionale del settore primario per il 2026.

Via libera unanime anche al parere sul progetto di legge n. 63, di iniziativa della Giunta regionale, “Partecipazione all’associazione European Chemical Regions Network”, che può così tornare nella Prima commissione per la continuazione dell’iter istruttorio.

A inizio seduta, la Commissione ha votato all’unanimità la presa d’atto della relazione sull'attività svolta nel 2025 dall’Agenzia Veneta pagamenti in agricoltura.

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