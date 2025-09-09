Terza commissione: parere favorevole alla PDA n. 100 “Approvazione del bilancio consolidato 2024”

La Terza Commissione del Consiglio Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in ordine alla proposta di deliberazione amministrativa n. 100 - Parere alla Prima Commissione consiliare. In breve, l’approvazione del bilancio consolidato 2024, permette di fornire una visione completa, unitaria e attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Regione e di tutti gli enti, organismi e società incluse nel suo perimetro, rappresentando l'intera gestione del gruppo come un'unica entità economica. Alcuni numeri: i soggetti rientranti nel consolidamento sono 32 di cui 11 società e 21 tra enti e agenzie esclusa la capogruppo Regione del Veneto; la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2024, è pari ad euro 13.388.808.101,37; il risultato d’esercizio è pari ad euro 308.047.206,08.

Al secondo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in ordine al Parere alla Giunta Regionale n. 540 - Modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014, finalizzata alla chiusura del Programma.

Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità, in ordine al Parere alla Giunta Regionale n. 546 - Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRD01, SRD02, SRD03, SRD06, SRD13, SRE01, SRG01 e SRG10 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116.

Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità, in ordine al Parere alla Giunta Regionale n. 547 - Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRB01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116.

Al quinto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, ordine al Parere alla Giunta Regionale n. 536 - Legge regionale 5 marzo 2025, n. 2 "Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti in Veneto". PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1. OS 1.3. - Azione 1.3.2, Sub A "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive", Azione 1.3.4 "Interventi specifici per la Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia-Rodigino". Approvazione dell'Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo e del riferito Schema di Accordo.

