Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale

La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega- LV), ha espresso all’unanimità parere favorevole su due provvedimenti della Giunta regionale: PAGR n. 1, che riguarda l’approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto relative agli investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale; PAGR n. 2, concernente la modifica del complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, ovvero il documento che descrive e motiva le indicazioni relative a come la strategia del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 viene declinata a livello regionale.

Il presidente Marcato ha quindi illustrato la Proposta di legge n. 11, di cui è primo firmatario, che disciplina le attività di commercio nella Regione del Veneto, con l’obiettivo di: salvaguardare la libertà d'impresa; garantire la concorrenza e promuovere la diversità delle forme di distribuzione; sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle attività commerciali, in tutte le sue forme; preservare la sostenibilità territoriale e ambientale e promuovere il contenimento del consumo di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate; assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e le direttive relative agli insediamenti commerciali; favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali; assicurare un adeguato livello di tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio reso.

La consigliera regionale Elena Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra) ha infine presentato la Proposta di legge n. 19, di cui è prima firmataria, che modifica la L.R. n. 50/ 2012 ‘Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto', con l’obiettivo di dotare i comuni di maggiori strumenti di governo e controllo degli insediamenti commerciali sul loro territorio, con specifico riferimento alle medie strutture di vendita.

