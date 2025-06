Terza commissione: via libera agli interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta odierna con inizio alle ore 13, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo punto all’ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il progetto di legge regionale n. 320 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Venturini, Boron e Corsi “Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto”. Key words: istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto; olivicoltura veneta; patrimonio agricolo e paesaggistico italiano; 4100 olivicoltori attivi; sostenibilità economica delle aziende olivicole; iniziative di valorizzazione; elemento identitario del territorio; preservare la biodiversità.

Al secondo punto all’ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il progetto di legge statale n. 54 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Venturini, Boron e Corsi “Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell’olivicoltore non coltivatore diretto o imprenditore agricolo custode del patrimonio olivicolo”.

Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in ordine al progetto di legge regionale n. 176 di iniziativa dei consiglieri Bet, Andreoli, Barbisan, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchellero, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Giacomin, Michieletto, Pan, Puppato, Rigo, Sandonà, Venturini, Vianello e Zecchinato “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità in ordine al parere alla Giunta regionale n. 523 “Modifica al “Sottoprogramma regionale per l’apicoltura 2023/2027”.

Al quinto punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in ordine al parere alla Giunta regionale n. 524 “Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 - PSP Italia 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2025/2026 (fondi 2026).

Al Sesto punto all’ordine del giorno, la Commissione ha continuato nell’esame in sede referente, in ordine al Testo unificato del progetto di legge regionale n. 286 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (testo base); del progetto di legge regionale n. 95 d’iniziativa dei Consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto “Modifica della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”” e del progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei Consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”.

