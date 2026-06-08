The Jazz Sailor: Angelo Gregorio al New European Bauhaus Festival

Il 9 giugno il Jazz Sailor Quintet di Angelo Gregorio sale sul palco del https://ec.europa.eu/assets/jrc/NEB/neb-2026/ New European Bauhaus Festival 2026, uno degli eventi culturali europei di maggiore rilievo istituzionale e simbolico. La performance è in programma alle 17:45, immediatamente prima della cerimonia ufficiale di apertura delle 18:00, nel suggestivo contesto del Parc du Cinquantenaire e dell'Art & History Museum di Bruxelles.

L'apertura della cerimonia vede la presenza di figure di primissimo piano: Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, Helle Soholt e Hanna Bondar.

https://www.angelogregorio.com/jazzsailor/ The Jazz Sailor Quintet si esibisce dunque nel momento immediatamente precedente agli interventi istituzionali più importanti del Festival, in una posizione di grande visibilità e responsabilità artistica.

La selezione di The Jazz Sailor nel programma ufficiale del NEB Festival non è casuale. Il New European Bauhaus mette al centro della propria visione temi come sostenibilità, creatività, inclusione, qualità degli spazi di vita e appartenenza europea: temi con cui il progetto di Angelo Gregorio dialoga in modo naturale e profondo. Nato dall'incontro tra jazz, vela, mare, ricerca creativa e sensibilità ambientale, The Jazz Sailor porta sul palco del Festival un'identità mediterranea che si apre a una dimensione continentale, offrendo una risposta musicale e poetica alle domande che il NEB pone sul futuro dell'Europa.

Angelo Gregorio è ideatore, compositore e sassofonista del progetto. La performance del 9 giugno rappresenta uno dei momenti più importanti del suo percorso artistico: il riconoscimento europeo di un lavoro che coniuga jazz, paesaggio, pensiero e comunità in un'opera capace di parlare a pubblici diversi senza perdere la propria identità.

La musica come voce di una Europa che non rinuncia alla bellezza, all’arte, alla creatività per dialogare con il mondo.

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