Tineco domina i Prime Day: lavapavimenti al vertice della categoria in cinque Paesi

Tineco, innovatore a livello globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, rafforza ulteriormente la propria leadership nel segmento delle lavapavimenti grazie ai risultati ottenuti durante gli Amazon Prime Day 2026. I prodotti Tineco si sono infatti posizionati al primo posto della categoria su Amazon negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Italia e Canada[1]. Un risultato che riflette la crescente domanda da parte dei consumatori di soluzioni intelligenti e ad alte prestazioni, progettate per semplificare la pulizia quotidiana, e che consolida ulteriormente il ruolo dell’azienda come riferimento nell’innovazione per il settore globale della cura dei pavimenti.

Il risultato raggiunto durante i Prime Day segue un altro importante traguardo ottenuto all’inizio dell’anno, quando Euromonitor International ha riconosciuto Tineco come brand n.1 al mondo di aspirapolvere wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo[2]. Insieme, questi risultati evidenziano la fiducia costante dei consumatori nel marchio e ne rafforzano il posizionamento come leader globale capace di guidare l’innovazione e l’evoluzione del settore.

Durante i Prime Day, le più recenti soluzioni smart per la pulizia firmate Tineco hanno suscitato un forte interesse da parte dei consumatori in Europa, in particolare su Amazon Italia. Il modello FLOOR ONE S9 Scientist ha attirato grande attenzione grazie alla combinazione delle più recenti tecnologie e di un design audace e contemporaneo, offrendo un’esperienza di pulizia di alta qualità che unisce perfettamente innovazione e stile. Tra i prodotti che si sono distinti c’è stata anche la lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist, la cui combinazione di design e tecnologie di alta qualità ha riscosso grande successo tra i consumatori alla ricerca di un’esperienza di pulizia quotidiana più raffinata. Anche la FLOOR ONE S7 Stretch Ultra si è rivelata molto popolare, a testimonianza della crescente domanda da parte dei consumatori di soluzioni che facilitino la pulizia sotto i mobili e in altri spazi difficili da raggiungere senza compromettere le prestazioni.

I consumatori hanno inoltre dimostrato una forte predilezione per l’aspirapolvere PURE ONE STATION 5 Pro, la cui stazione intelligente “tutto in uno” semplifica la pulizia quotidiana grazie allo svuotamento automatico del contenitore della polvere, alla ricarica e alla manutenzione autonoma. In parallelo, il CARPET ONE Cruiser ha continuato a riscuotere consensi per la sua capacità di rendere la pulizia profonda dei tappeti più semplice, efficace e comoda. Insieme, questi prodotti dimostrano l’impegno di Tineco nel trasformare le esigenze dei consumatori in innovazioni significative, offrendo tecnologie intelligenti che semplificano la pulizia quotidiana e migliorano la vita domestica moderna.

In qualità di pioniere nel settore delle lavapavimenti, il marchio ha continuato ad ampliare i confini della cura smart della casa grazie a un’innovazione orientata all’utente e a tecnologie sempre più avanzate, traducendo le esigenze in continua evoluzione dei consumatori in innovazioni di prodotto significative. L’azienda continua a ridefinire le moderne esperienze di pulizia, plasmando al contempo il futuro del settore.

Guardando avanti, Tineco continuerà a far progredire la cura intelligente dei pavimenti attraverso tecnologie rivoluzionarie e innovazioni incentrate sull’utente, offrendo ai consumatori esperienze di pulizia più smart e semplici, plasmando al contempo il futuro del settore globale della cura dei pavimenti.

[1] Fonte: dati interni di vendita Tineco. Tineco si riserva il diritto di interpretazione finale.

[2] Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazione basata sul volume delle vendite retail globali (in unità) del brand nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Per “aspirapolvere wet & dry per uso domestico” si intendono dispositivi per la pulizia domestica che erogano acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare i pavimenti duri e successivamente aspirano acqua sporca e detriti. Ricerca completata a marzo 2026.

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