TINECO è n.1 al mondo per Euromonitor nei Wet&Dry domestici per il 4° anno consecutivo

Tineco, leader globale nelle soluzioni intelligenti per la cura dei pavimenti, annuncia oggi di essere stata riconosciuta da Euromonitor International come il brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo*. Questo riconoscimento, conferito da un autorevole fornitore indipendente di ricerche strategiche di mercato, conferma la leadership di Tineco e il forte slancio del brand nel segmento della pulizia smart per la casa.

Negli ultimi anni, Tineco ha avuto un ruolo determinante nel trasformare gli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry in una categoria essenziale per le abitazioni moderne. Unendo tecnologia avanzata e design centrato sull’utente, il brand ha costruito una community globale di oltre 24 milioni di utenti** e ha continuato ad ampliare la propria presenza nei principali mercati internazionali.

Secondo Euromonitor International, nel 2025 Tineco ha raggiunto una quota di mercato globale del 35%, mantenendo la posizione di brand n.1 al mondo per quattro anni consecutivi. Un traguardo che evidenzia la crescita costante del marchio, la leadership di categoria e l’impegno nel proporre soluzioni di pulizia ad alte prestazioni, progettate in modo intelligente e scelte da milioni di famiglie.

L’innovazione di Tineco si riflette in tutti i prodotti di punta del brand, che rappresentano le principali categorie del mondo delle pulizie. La serie FLOOR ONE S9 Artist (S9 Artist Steam Pro, S9 Artist) esprime al meglio la leadership del brand nel lavaggio intelligente wet & dry dei pavimenti, combinando tecnologie di rilevamento avanzate e un design premium per la cura delle superfici dure. PURE ONE A90S mette in campo prestazioni elevate nella pulizia senza filo, con un’ottimizzazione intelligente della potenza di aspirazione per la pulizia completa della casa. Carpet One Cruiser, infine, evidenzia l’ulteriore espansione di Tineco nella pulizia profonda di tappeti e moquette, offrendo soluzioni mirate per gli ambienti più impegnativi. Nel complesso, questi prodotti di punta dimostrano l’impegno di Tineco nel fornire soluzioni complete e ad alte prestazioni per ogni superficie della casa.

“Essere riconosciuti da Euromonitor International come il brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo è un traguardo importante per Tineco”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Questo risultato riflette il nostro impegno continuo nell’innovazione e la nostra missione di semplificare la vita quotidiana attraverso la tecnologia intelligente. Con l’evoluzione delle aspettative dei consumatori, continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di soluzioni che offrano prestazioni elevate, praticità e un’esperienza di pulizia complessivamente migliore”.

Dalla sua fondazione nel 1998, Tineco si è evoluta da produttore di aspirapolvere a innovatore globale nelle categorie smart floorcare, kitchen e personal care. Nel 2018 l’azienda ha introdotto il primo aspirapolvere smart al mondo e nel 2019 il primo aspirapolvere lavapavimenti smart wet & dry, contribuendo a definire un nuovo standard per la pulizia domestica connessa.

Tineco continua a far evolvere la categoria attraverso un’innovazione costante di prodotto, integrando funzioni intelligenti come il rilevamento in tempo reale, la regolazione automatica delle prestazioni e sistemi di manutenzione semplificati. Il portafoglio in continua espansione è progettato per rispondere alle esigenze dei consumatori di oggi, offrendo soluzioni efficienti e di qualità per un’ampia varietà di ambienti domestici.

I prodotti Tineco sono disponibili in oltre 10.000 punti vendita nel mondo, inclusi importanti retailer come Mediaworld, oltre che su Amazon e sullo store online ufficiale Tineco. L’azienda continua a investire nell’espansione globale e nello sviluppo prodotto, con ulteriori innovazioni ed evoluzioni di categoria previste nel 2026.

Per saperne di più su Tineco e sul suo portafoglio di elettrodomestici intelligenti, visita it.tineco.com.

Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazione basata sul volume delle vendite retail globali (in unità) del brand nella categoria “household wet & dry vacuum cleaners” negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ricerca completata a marzo 2026.

Dati tratti dai registri ufficiali di vendite nette di Tineco (gennaio 2020 – marzo 2026). Tineco detiene il diritto di interpretazione finale.

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