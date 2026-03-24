Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente)

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, annuncia il lancio del FLOOR ONE S9 Master, il nuovo aspirapolvere lavapavimenti progettato per offrire un equilibrio concreto tra innovazione, performance e costo. Pur essendo un modello conveniente, il FLOOR ONE S9 Master integra molte delle tecnologie più avanzate di Tineco, posizionandosi come un “all-rounder” completo, ideale per chi cerca risultati di livello superiore a un prezzo competitivo.

Acqua calda e pulizia mirata per lo sporco più ostinato

FLOOR ONE S9 Master semplifica la pulizia quotidiana grazie a una combinazione di tecnologie che lavorano in modo mirato sullo sporco più difficile. La ThermoBlast Technology utilizza acqua calda ad alta pressione per rimuovere con maggiore efficacia macchie ostinate, residui secchi, grasso e sporco annidato anche nelle fessure più difficili da raggiungere. A supporto di questa tecnologia, il sistema Warm Water Mopping con acqua calda a 52°C migliora l’azione sul pavimento e rende la rimozione delle macchie ancora più rapida e profonda, per una pulizia completa già dalla prima passata. A completare l’azione di lavaggio, lo StreakFree Scraper rimuove l’acqua in eccesso in modo efficace, lasciando le superfici più pulite e senza aloni, pronte da vivere subito anche a piedi nudi.

Più visibilità, controllo e pulizia

Per non lasciare nulla al caso, il FLOOR ONE S9 Master integra un faro verde grandangolare a 150° progettato per illuminare polvere e detriti anche nelle aree più buie. L’esperienza di pulizia è supportata dal ChromaGlow Light Display, con indicatori cromatici dinamici che cambiano in base alla modalità e al livello di sporco, e da uno schermo LED che fornisce aggiornamenti su stato e modalità in tempo reale. Infine, la Triple-sided Edge Cleaning permette di lavorare con precisione lungo battiscopa e angoli, per una pulizia accurata anche nei punti in cui spesso rimangono residui.

Manutenzione automatizzata: igiene e praticità, anche dopo l’uso

Pensato per semplificare la routine, il FLOOR ONE S9 Master integra un sistema completo di manutenzione automatica. Dopo l’utilizzo, il dispositivo attiva un’azione di self-cleaning che pulisce automaticamente il rullo in soli 2 minuti con acqua riscaldata, mentre l’asciugatura può avvenire in 5 minuti con l’opzione FlashDry, con aria a 85°C, oppure in 40 minuti con SilentDry, per chi preferisce un’opzione più discreta.

Comfort d’uso e funzioni smart per la routine quotidiana

Il FLOOR ONE S9 Master include anche una QUIET Mode, che consente una pulizia meno rumorosa e garantisce un’autonomia fino a 65 minuti. Inoltre, il design anti-groviglio aiuta ad eliminare in modo continuo capelli e peli, mentre il design lay-flat a 180°, con altezza da disteso di 9,9 cm, permette una pulizia efficace anche sotto ai mobili.

Tineco FLOOR ONE S9 Master è ora disponibile sul store online di Tineco e su Amazon al prezzo consigliato di 699 €.

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