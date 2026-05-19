Tineco presenta FLOOR ONE STATION S9 Artist: la prima lavapavimenti con rabbocco automatico dell’ac

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presenta la nuova lavapavimenti smart di fascia premium FLOOR ONE STATION S9 Artist.

Modello di punta della serie FLOOR ONE Artist, è la prima lavapavimenti Tineco in Europa a integrare l’innovativa Smart Refresh Station, una stazione intelligente per il rabbocco automatico dell’acqua. Un’innovazione che unisce il design elegante della serie alle più recenti tecnologie di pulizia del brand, per un’esperienza ancora più semplice e continua.

Superare i limiti con la Smart Refresh Station da 5L

Uno degli aspetti più scomodi delle lavapavimenti tradizionali è la necessità di fermarsi spesso per riempire il serbatoio dell’acqua pulita, soprattutto durante le sessioni di pulizia più lunghe o in abitazioni di grandi dimensioni. La nuova Smart Refresh Station da 5 litri rabbocca automaticamente l’acqua pulita riscaldata nel dispositivo, riducendo drasticamente gli interventi manuali e permettendo di pulire più stanze con maggiore continuità. La stazione supporta anche il riscaldamento dell’acqua: l’acqua riscaldata aiuta a sciogliere meglio macchie ostinate e residui appiccicosi, riducendo la proliferazione batterica e contribuendo a un ambiente più igienico.

Più efficacia sullo sporco e meno grovigli

Quando lo sporco quotidiano si fa più impegnativo, entra in gioco anche la tecnologia HydroBurst, che aumenta il flusso d’acqua per agire con più intensità su macchie secche, schizzi in cucina, impronte di fango o sporco dovuto alla presenza di animali domestici. A rendere la convivenza con i nostri amici a quattro zampe ancora più semplice contribuisce anche il design DualBlock Anti-Tangle, che consente di ridurre l’aggrovigliamento di peli e capelli attorno al rullo, limitando gli stop e mantenendo la pulizia costante.

Zero aloni e rullo igienizzato

Anche la fase post-pulizia è pensata per essere più semplice e curata nei dettagli. L’innovativo StreakFree Scraper migliora il recupero dell’acqua, riducendo l’umidità residua e i segni di passata per una finitura più uniforme. Il risultato sono pavimenti asciutti più rapidamente e con meno aloni: un vantaggio particolarmente apprezzabile su parquet, superfici lucide e piastrelle. Per quanto riguarda la manutenzione, il sistema di autopulizia FlashDry aggiornato pulisce automaticamente il rullo con acqua riscaldata e lo asciuga con aria calda a 110°C in soli 5 minuti, contribuendo a mantenerlo più pulito, asciutto e meno soggetto a cattivi odori.

Pensata per le famiglie moderne, per chi vive in case ampie o per chi desidera una routine più automatizzata e igienica, FLOOR ONE STATION S9 Artist è ora disponibile sullo store ufficiale Tineco e su Amazon al prezzo consigliato di 899 €.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

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