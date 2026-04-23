Tineco presenta la FLOOR ONE Fold Series: pulizia flessibile adatta a ogni spazio

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presenta la nuova FLOOR ONE Fold Series, progettata sulla base dei feedback ricevuti dai consumatori dei mercati europei e con un’attenzione particolare alle esigenze di chi vive in contesti urbani e deve fare i conti con spazi ridotti. La serie risponde alle principali esigenze emerse dal dialogo con i consumatori, migliorando la flessibilità e semplificando lo stoccaggio dei dispositivi destinati alla pulizia quotidiana della casa.

Un’esperienza di pulizia pensata per la vita moderna

Essendo progettata per chi cerca una soluzione più flessibile da usare e più semplice da riporre, la serie FLOOR ONE Fold dispone di un tubo pieghevole a 180° che rende la pulizia più agile e lo stoccaggio meno ingombrante, mentre il suo design leggero e low profile – 3,5 kg di peso e 9,6 cm di altezza da disteso – permettono di raggiungere con facilità anche le zone più basse sotto i mobili.

Nonostante il formato compatto, la serie garantisce performance di alto livello, combinando in un unico gesto una potenza di aspirazione fino a 22 kPa e la funzione di lavaggio, rendendo così la routine di pulizia delle superfici dure più rapida e lineare.

La tecnologia Tineco MHCBS contribuisce inoltre a mantenere la spazzola più pulita durante l’utilizzo, per risultati più costanti passata dopo passata. Infine, il sistema di self-cleaning FlashDry a 85°C migliora l’igiene e aiuta a ridurre gli odori, mentre la modalità SilentDry limita al minimo il rumore durante l’asciugatura, rendendola una soluzione particolarmente adatta alla vita di condominio.

FLOOR ONE i7 Fold: il primo modello già disponibile

FLOOR ONE i7 Fold rappresenta il modello di ingresso della serie. Questa lavapavimenti, disponibile nella colorazione Black & Green, integra tra le altre funzioni il design DualBlock Anti-Tangle, che consente di gestire capelli e peli con maggiore continuità, la tecnologia SmoothDrive per movimenti più fluidi e un’assistente vocale che fornisce aggiornamenti in tempo reale.

Prezzo di listino: 499 € Disponibile su Amazon.it e Tineco Store.

In arrivo: FLOOR ONE i7 Fold Premium

Tineco anticipa inoltre che, da giugno, sarà disponibile nei negozi MediaWorld la lavapavimenti FLOOR ONE i7 Fold Premium. Proposto nel colore bianco, questo modello offrirà un’autonomia estesa fino a 50 minuti in modalità Eco e includerà accessori aggiuntivi.

Prezzo di listino: 499 €

Disponibile da giugno: MediaWorld.

Con la nuova FLOOR ONE Fold Series, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la cura della casa sempre più in linea con il modern living, attraverso soluzioni smart progettate per adattarsi agli spazi e ai ritmi della vita quotidiana.

La responsabilità editoriale e i contenuti del presente comunicato stampa sono a cura di TINECO.