Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Silvia Calligaro (Fratelli d’Italia) ha presentato la manifestazione sportiva “Tre Cime Experience”, che si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 a Misurina e ad Auronzo di Cadore.

Un evento capace di unire sport, montagne e territorio, portando il trail running e lo skyrunning nel cuore delle Dolomiti, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Ha portato i saluti istituzionali il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, che ha sottolineato che “si tratta di una bellissima manifestazione che valorizza il territorio del Cadore. E noi, come Consiglio regionale, siamo impegnati a promuovere il territorio veneto, così diversificato, in tutti i suoi aspetti, anche perché il Veneto è la prima regione nel settore turistico”.

“Il binomio montagna-sport è fondamentale per sostenere il turismo”, ha affermato il consigliere regionale Silvia Calligaro. “Questa gara manifesta l’amore per Misurina e, come qualsiasi evento sportivo, è strettamente connessa allo sviluppo del turismo, della comunità e del territorio. La montagna merita sicuramente maggiore attenzione, che deve essere accordata in particolare a eventi capaci di far conoscere un territorio, ma anche di trasmettere la cultura della montagna e l'importanza di affrontare i percorsi in maniera consapevole e preparata. Ricordiamoci poi che lo sport è fondamentale per i ragazzi e, più in generale, per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio. Do quindi appuntamento a tutti sabato 12 e domenica 13 settembre, ad Auronzo e a Misurina: potrete trovare diversi percorsi e proposte, davvero per tutti i gusti”.

“La Tre Cime Experience è la gara clou delle nostre attività che portiamo avanti durante tutto l’anno. Vogliamo valorizzare il territorio del Cadore, dalle Tre Cime ai Cadini”, ha spiegato Ivano Molin, presidente della Tre Cime Experience Cadini Promotion. “Ci avvaliamo di oltre cento volontari, indispensabili per la perfetta riuscita delle iniziative. Vogliamo attrarre sempre più persone che potranno godere dei nostri splendidi panorami”.

Natascia Pivetta, responsabile della comunicazione, ha presentato l’evento.

“Tre Cime Experience è un prodotto completo che cerca di parlare non solo agli atleti, ma anche a tutte le persone che fruiscono della montagna in modo consapevole, per viverla attraverso numerose attività alla portata di tutti”, ha spiegato Pivetta. “Siamo arrivati a oltre 17 nazioni rappresentate, con una forte partecipazione locale e una crescente copertura da parte dei media. Le gare sold out nel 2025 confermano la crescita del progetto. Abbiamo cercato di fare comunicazione soprattutto all’estero e siamo riusciti ad attrarre numerosi visitatori provenienti da altri Paesi. Abbiamo coinvolto le associazioni del territorio. E siamo attenti alla sostenibilità ambientale: all’interno di tutti i ristori non si accettano prodotti di plastica”.

“Vogliamo far conoscere il nostro territorio, anche all’estero, attraverso l’amore per la natura che lo caratterizza. Cerchiamo di allungare la stagione turistica anche durante periodi dell’anno diversi da quelli classici”, ha detto Francesca De Michiel, rappresentante del Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti. “Abbiamo zone che vanno conosciute nella loro interezza, adatte a essere fruite da tutti i componenti di una famiglia, bambini compresi. La gara parte dal territorio e dal volontariato, che hanno sviluppato tra loro una forte sinergia”.

“Ci impegniamo per avvicinare i giovani alla montagna attraverso la pratica sportiva”, ha detto Alessia Molin, vicepresidente dell’Unione Sportiva Tre Cime Auronzo. “Siamo nati come polisportiva e negli ultimi quattro anni ci siamo concentrati sulla corsa campestre. Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di fare sport e di conoscere il nostro territorio, anche attraverso la Kids Race e la Family Run. Siamo convinti che lo sport sia una vera e propria palestra di vita, soprattutto per i più piccoli”.

Giuseppe Zandegiacomo, presidente del Soccorso Alpino Speleologico del Veneto, ha spiegato che “siamo impegnati sul campo per garantire sicurezza, prevenzione e collaborazione durante le gare. Vogliamo mettere la sicurezza al centro: ci disponiamo nei punti più impegnativi della gara e cerchiamo di sostenere gli atleti, anche con un semplice incoraggiamento. Siamo ben inseriti nella comunità e ogni occasione per noi è buona per sensibilizzare le persone a vivere la montagna in modo corretto, consapevole e responsabile”.

Gian Luca Farinazzo, Head of Sales Italy & Export Manager di Lowa, ha evidenziato la “volontà della nostra azienda di essere partner di questo progetto legato alla montagna e alle persone che la vivono. Siamo un’azienda tedesca con una grandissima storia alle spalle, leader nell’attrezzatura sportiva prodotta in modo artigianale ma assolutamente performante, sempre legata alla montagna”.

Ricordiamo che la Tre Cime Experience nasce dalla passione per lo sport e per la montagna di Cadini Promotion, realtà attiva nell'organizzazione di eventi a Misurina e Auronzo di Cadore dagli anni ’90 e costituita come associazione sportiva dilettantistica nel 2007. Negli anni, il progetto è cresciuto, passando dalla singola competizione a un vero calendario di eventi sportivi legati alla montagna. Oggi la Tre Cime Experience è l'evento di punta di Cadini Promotion. L’evento è andato sold out nel 2025. Una crescita costruita mantenendo sempre lo stesso legame: sport, montagne e territorio.

Ricordiamo anche il programma: sabato 12 settembre è calendarizzato il “Diavolo Vertical Sprint”, di 1,5 km e 400 metri di dislivello, una salita breve e intensa ai piedi dei Cadini di Misurina. Domenica 13 spazio alla Misurina Sky Marathon, di 42 km e 2.600 metri di dislivello, alla Cadini Sky Race, di 23 km e 1.500 metri di dislivello, e alla Misurina Lake Run, di 10 km e 450 metri di dislivello. Distanze diverse per coinvolgere un pubblico ampio, dal runner esperto a chi vuole avvicinarsi alla corsa in montagna.

Le gare permetteranno agli atleti di attraversare e vivere la montagna in modo diretto, trasformando il paesaggio in parte integrante dell'esperienza sportiva.

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