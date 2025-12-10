Tre nuove lauree per il Politecnico: Industrial Engineering a Piacenza

Il Politecnico di Milano intende attivare con l’anno accademico 2026/2027 tre nuove lauree di primo livello erogate in lingua inglese, che coinvolgeranno tre sedi dell’Ateneo: Milano (con il corso di laurea in Engineering Science), Piacenza (con il corso di laurea in Industrial Engineering) e Cremona (con il corso di laurea in Process Engineering).

Dal prossimo settembre il Polo di Piacenza arricchirà quindi la propria offerta formativa con il nuovo corso di laurea in Industrial Engineering, erogato interamente in inglese e dal forte carattere multidisciplinare. Il corso è progettato per formare ingegneri pronti ad affrontare le sfide del futuro e a plasmare l’industria di domani. Con una struttura innovativa e una forte collaborazione con le imprese, il corso unisce teoria e pratica fin dal primo giorno, con focus su produzione, automazione, logistica, sostenibilità e innovazione digitale. Il corso è progettato con un forte approccio multidisciplinare, che combina solide basi scientifiche con apprendimento pratico e un profondo legame con il mondo reale dell’industria e dell’innovazione. L’erogazione del corso di laurea completamente in inglese prepara gli studenti a lavorare in contesti non solo nazionali ma anche internazionali, offrendo loro un vantaggio competitivo.

Il nuovo corso di laurea in Industrial Engineering del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano è pensato per coloro che, interessati alla trasformazione industriale, si formeranno come professionisti capaci di gestire l’industria come un sistema integrato e in continua evoluzione.

Questo percorso nasce in risposta alle esigenze di un territorio tra i più industrializzati d’Italia, in forte crescita nei settori della logistica, della meccanica e del manifatturiero. L’obiettivo è formare un ingegnere preparato, versatile e pronto per il mondo del lavoro già al termine dei tre anni. Le competenze acquisite al termine dei tre anni saranno nell’ambito della meccanica, logistica, gestione dei processi produttivi, analisi dei dati e gestione energetica ed elettrica degli impianti, sviluppando la capacità di collaborare con tutti i reparti aziendali e affrontare le sfide di un mercato sempre più rapido e complesso.

Il corso si distingue per un modello didattico innovativo e internazionale: calendario a trimestri, invece del classico semestre: si studiano due materie alla volta, per un apprendimento più graduale e approfondito; lezioni al mattino, con i pomeriggi dedicati a laboratori, studio guidato e lavori di gruppo; verifiche continue e formative, per accompagnare lo studente durante tutto il percorso di studio. Fin dal primo anno gli studenti entrano in contatto con il mondo del lavoro con i laboratori integrati nel percorso formativo; le partnership con aziende locali nei settori delle macchine utensili, agroalimentare, logistica, etc.; i progetti concreti, sviluppati in collaborazione con le imprese, per mettere in pratica quanto imparato.

Alla fine del triennio lo studente può scegliere come concludere il suo percorso: con uno stage in azienda, pensato per un ingresso rapido nel mondo del lavoro; oppure con un project work, ideale per chi vuole proseguire con una laurea magistrale.

Per iscriversi a questo corso di laurea bisogna sostenere un test d’ingresso, come peraltro avviene per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea del Politecnico di Milano.

Per l’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria, il Politecnico organizza un apposito test di ammissione denominato “Test On Line” (TOL). Oltre al TOL i candidati possono sostenere altri test, non erogati dal Politecnico di Milano, e considerati ad esso alternativi: il TOLC-I (test in lingua italiana); il CEnT-S (test in lingua inglese); il SAT (test in lingua inglese). È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un certo livello.

bando di ammissione e nellesito di Ateneo. Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nele nelle pagine dedicate del

Tornano i Campus Tour: studenti come guide per la vita universitaria, il primo appuntamento lunedì 15 dicembre

Dopo l’esperienza di successo nelle sedi di Milano, i Campus Tour arrivano anche a Piacenza. Da dicembre è possibile infatti fare richiesta per visitare i due Campus del Polo Territoriale di Piacenza accompagnati da alcuni nostri studenti, per scoprire gli spazi dove si svolge la vita degli studenti e ascoltare l’esperienza diretta di un nostro iscritto. I tour si svolgono nel Campus Caserma Neve e nel Campus G.U. Arata di Via Scalabrini a Piacenza.