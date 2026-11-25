Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e i consiglieri regionali Filippo Rigo e Cristiano Corazzari (Lega- LV), hanno presentato il libro “Troppo brasiliana, troppo italiana. Dalla Valle del Jequitinhonha ai 574 comuni del Veneto” e il documentario incentrato sul viaggio dell’italo- brasiliana Jesusleny Gomes attraverso i 574 comuni veneti.

Un libro che racconta l'emigrazione, l'identità e il valore dell'accoglienza. Il progetto sarà presentato a Roma, a palazzo Pamphilj, il 9 dicembre e coinvolgerà istituzioni, associazioni, imprese e giovani. Il ricavato della vendita del libro sosterrà iniziative e realtà del territorio.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha introdotto la conferenza stampa, ricordando innanzitutto che oggi ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Ho accettato con piacere di scrivere la prefazione di questo libro, anche perché la storia di Jesusleny incrocia quella della mia famiglia: mio nonno Enrico nacque in Brasile, terra che ha accolto generazioni di emigranti veneti – ha affermato il Presidente del Consiglio regionale - Jesusleny ha fatto il viaggio inverso, imparando a conoscere e ad amare il Veneto al punto da percorrerne a piedi tutti i 574 Comuni. Non so quanti di noi veneti possano dire di aver fatto altrettanto. La sua è una bella testimonianza di integrazione, di lavoro e di appartenenza. Ringrazio i consiglieri Rigo e Corazzari, le realtà del territorio coinvolte e, in particolare, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Adria, che il 9 dicembre porteranno a Roma il meglio della nostra tradizione e della nostra cultura dell’accoglienza, contribuendo anche a un importante progetto di solidarietà.”

Il consigliere regionale Cristiano Corazzari (Lega- LV) ha sottolineato “il profondo legame che unisce il Veneto al Brasile. Con questo Paese, abbiamo un rapporto solido e profondo, che non si è mai interrotto. I Veneti hanno contribuito allo sviluppo delle comunità dei Paesi in cui sono emigrati, affrontando sacrifici e lavorando con impegno. Il libro di Jesuleny Gomes rappresenta pienamente questo legame storico tra il Veneto e il Brasile.”

Il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha evidenziato il percorso compiuto da Jesuleny Gomes, diventata ambasciatrice del Veneto nel mondo. “Jesuleny ha attraversato tutti i 574 Comuni della nostra Regione per conoscerne e promuoverne le eccellenze, che porterà anche a Roma il 9 dicembre – ha ricordato Rigo - Tra queste, la pearà, piatto storico e identitario della provincia di Verona. Ricordo che saranno presenti la Confraternita del Bollito e della Pearà e quella del Buoncuciar. L'iniziativa ha anche una finalità sociale: l'intero ricavato sarà devoluto al progetto della cooperativa sociale “Frutti Nuovi” di Povegliano Veronese. E mi piace sottolineare come il Veneto, prima regione in Italia per presenze turistiche, abbia bisogno di professionalità qualificate nel settore dell'accoglienza e dell'ospitalità. Per questo, rivolgo un saluto particolare agli studenti dell’Istituto alberghiero di Adria presenti qui oggi.”

“Il libro racconta il mio viaggio a piedi attraverso i 574 comuni del Veneto: i veneti mi hanno aperto le porte delle loro case raccontandomi storie e tradizioni. Da questa profonda esperienza umana, ho imparato che essere veneti non è solo una questione di sangue, ma di azioni e di gesti concreti. Nel volume presento la mia vita, la mia storia, le persone che mi hanno aiutata, il mio ruolo di madre, le difficoltà che ho incontrato e superato. A Roma, il 9 dicembre, a palazzo Pamphilj, sede dell’ambasciata brasiliana in Italia, il Brasile ospiterà il Veneto e metteremo in vetrina le nostre eccellenze enogastronomiche.”, ha affermato Jesuleny Gomes.

Riccardo De Conti, in rappresentanza della Cooperativa sociale ‘Frutti Nuovi’, ha spiegato la mission del sodalizio: “Aiutiamo giovani adulti che non hanno una progettualità definita e che non riescono a inserirsi nella società come vorrebbero. Li accompagniamo verso un percorso di autonomia e di inserimento sociale, avvalendoci di professionalità quali psicologi ed educatori.”

“Vogliamo valorizzare le eccellenze della nostra Regione e lavoriamo affinché i nostri studenti siano ambasciatori nel mondo dei prodotti del nostro territorio.”, ha detto Lorenza Fogagnolo, dirigente scolastica dell'Istituto Cipriani Colombo di Adria.

“A Roma, gli studenti dell’Alberghiero potranno respirare un’atmosfera internazionale e matureranno un’esperienza significativa per la loro professione.”, ha affermato il sommelier Michele Manca.

Dalla Valle del Jequitinhonha, nel cuore del Brasile, ai 574 comuni del Veneto, attraversati a piedi per incontrare persone, storie e tradizioni. È il viaggio umano e personale raccontato in Troppo brasiliana, troppo italiana. Dalla Valle del Jequitinhonha ai 574 comuni del Veneto, il memoir di Jesusleny Gomes Neres, scritto in italiano, la sua seconda lingua.

Il libro affronta una domanda che accompagna chi lascia la propria terra per costruire una nuova vita: a quale terra appartengo? Il racconto parte dall'infanzia ad Água Boa, nell'entroterra del Minas Gerais, in una casa isolata, dove la terra «luccicava» la sera. Prosegue con la partenza per l'Italia prima dei diciotto anni, le difficoltà dei primi anni da straniera, il lavoro, la crescita dei figli da sola e la costruzione di un'azienda partendo da zero. Fino all'esperienza del cammino attraverso tutti i 574 comuni del Veneto, durante il quale sono stati proprio i veneti ad aprirle le porte delle proprie case e a condividere con lei le loro tavole.

Un percorso che diventa una riflessione sull'identità, sull'integrazione e sull'appartenenza, riassunta in una frase: ‘Veneto è chi Veneto fa’. Un messaggio rivolto tanto a chi emigra quanto a chi accoglie, perché l'appartenenza non è qualcosa che si eredita, ma un legame che si costruisce quotidianamente attraverso gesti, relazioni e partecipazione alla vita della comunità.

Il volume si avvale delle prefazioni di Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, e di Renato Mosca, Ambasciatore del Brasile in Italia. L'illustrazione della copertina è firmata dalla figlia dell'autrice, Hannah Gomes Neres Lotto.

Il libro rappresenta il cuore di un progetto più ampio, che intende trasformare il racconto personale in un'occasione di valorizzazione e sostegno del territorio. Ogni copia venduta contribuirà infatti a finanziare iniziative e realtà locali, secondo una filosofia di solidarietà e restituzione che accompagnerà anche le successive presentazioni.

Tra le novità della presentazione del 9 dicembre, l'annuncio del documentario tratto dal libro, raccontato da Benedetta Scagnelli. Un nuovo capitolo del progetto che amplia il racconto di Jesusleny Gomes Neres e ne porta i contenuti oltre le pagine del memoir, attraverso il linguaggio audiovisivo.

La serata darà spazio anche ai giovani della Scuola Alberghiera di Adria, coinvolti nell'organizzazione attraverso il servizio di sala e il team social, impegnati a rendere speciale ogni momento dedicato ai partner. Un'occasione per valorizzare le competenze, la creatività e la determinazione degli studenti, oltre al lavoro dei docenti e della direzione scolastica. A raccontare questa esperienza sarà anche la voce diretta di uno studente, testimonianza concreta delle opportunità formative e professionali offerte dalla scuola.

Numerose le realtà associative e imprenditoriali che hanno scelto di sostenere il progetto. Saranno presenti Leo Ramponi, con la Confraternita del Lesso e della Pearà e la Confraternita del Boncuciar, che faranno conoscere al pubblico romano la tradizione della pearà veronese.

Accanto a loro, Adami e Cantina Fornaser, partner che hanno creduto nel progetto fin dalle prime fasi, insieme a Latterie Vicentine, all'Associazione Cuochi Veronesi e all'Associazione Tartufai del Veneto. Una partecipazione corale che testimonia la capacità del territorio di fare rete, mettendo a disposizione competenze, prodotti, tradizioni e risorse.

Particolare attenzione sarà riservata alla dimensione sociale dell'iniziativa. L'associazione ‘Frutti Nuovi’ illustrerà la destinazione del ricavato delle vendite del libro durante la serata, dando concretezza al valore solidale del progetto e rendendo direttamente visibile il legame tra la presentazione e il sostegno alle realtà del territorio.

La presentazione del 9 dicembre non rappresenta un punto d'arrivo, ma una nuova partenza. Sarà infatti Bovolone la prima tappa del successivo percorso di presentazioni in Veneto, che porterà il libro e il suo messaggio in altre comunità della regione.

Resta centrale la regola che guida l'intero progetto: in ogni presentazione, tutto il ricavato viene devoluto a un progetto o a un'associazione culturale. Una goccia alla volta, con l'obiettivo di generare partecipazione, sostenere le comunità e ispirare altre iniziative di solidarietà.

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