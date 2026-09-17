Valditara, Presidente Zaia: “Minacce vergognose e inaccettabili."

“Piena solidarietà a Giuseppe Valditara per le vergognose e gravissime minacce ricevute. Conosco bene Giuseppe e so che intimidazioni di questo genere non lo faranno arretrare di un passo: continuerà a fare il proprio lavoro con determinazione e con la schiena dritta. Un proiettile e una lettera di minacce non sono dissenso, sono un gesto vile e inaccettabile che deve trovare la condanna netta e unanime di tutti”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “A Giuseppe esprimo non soltanto la mia vicinanza personale e istituzionale, ma anche la solidarietà dell’intero Consiglio regionale del Veneto e, ne sono certo, di tutto il mondo della scuola veneta. Di fronte a minacce di questa gravità non possono esserci distinguo: le istituzioni, la scuola e la società civile devono essere unite nel respingere ogni forma di intimidazione e violenza. L’auspicio è che venga fatta piena luce al più presto”.

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