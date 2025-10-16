Valorem Reply porta l’AI in campo con Microsoft e ITF alla Billie Jean King Cup by Gainbridge

Valorem Reply, società del gruppo Reply specializzata in tecnologie Microsoft e soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale, in collaborazione con https://www.microsoft.com/en-us/ Microsoft e con la https://www.itftennis.com/en/ International Tennis Federation (ITF), ha sviluppato Match Insights, un’applicazione di AI analytics in tempo reale. La soluzione introduce l’intelligenza artificiale live alla https://www.billiejeankingcup.com/en Billie Jean King Cup by Gainbridge, la principale competizione internazionale di tennis a squadre femminile.

In un torneo d’élite come la Billie Jean King Cup, uno dei pochi a consentire il coaching a bordo campo, le decisioni tattiche devono essere rapide e di assoluta precisione. In un contesto così competitivo, anche la minima variazione nei tempi di risposta al servizio o nel posizionamento della palla può influire sull’esito di un incontro.

Per rispondere a questa sfida, Valorem Reply, Microsoft e ITF hanno progettato Match Insights come applicazione cloud-native basata sui servizi Microsoft Azure Data & AI. La piattaforma acquisisce ed elabora in tempo reale dati provenienti da telecamere ad alta velocità e dai sistemi di campo, fornendo analisi immediatamente utilizzabili che consentono ad allenatori e giocatrici di prendere decisioni tattiche durante il match. Le tecnologie Azure Databricks, Data Lake e SQL Database costituiscono l’infrastruttura portante per la trasformazione, l’archiviazione e l’accesso ai dati, mentre l’integrazione con Microsoft Copilot tramite Azure AI Foundry consente di interagire in linguaggio naturale con informazioni di match complesse. La sicurezza, la gestione delle identità e il monitoraggio sono garantiti da Azure Active Directory e Azure Monitor, mentre le pipeline CI/CD assicurano aggiornamenti continui per tutta la durata del torneo.

“Questa soluzione è fondamentale in un contesto in cui è necessario accedere ai dati quasi in tempo reale”, ha dichiarato Jamie Capel-Davies, Head of Science and Technical dell’ITF.

“Collaborare con Valorem Reply e Microsoft ci ha permesso di fornire ad allenatori e giocatrici informazioni che possono realmente cambiare il corso di un match.”

Distribuita su dispositivi Microsoft Surface, Match Insights unisce mobilità e affidabilità, offrendo alle squadre accesso a insight non solo a bordo campo, ma anche negli spogliatoi o da remoto. Oltre all’analisi durante i match, la soluzione supporta la preparazione pre-gara attraverso attività di scouting e analisi dei trend, e l’analisi post-partita grazie a dataset arricchiti dall’AI che alimentano la pianificazione strategica e l’allenamento a lungo termine. Gli allenatori dispongono di dashboard intuitive dedicate a elementi chiave come servizi, risposte, punti di impatto e copertura del campo, eliminando i tempi di attesa dei tradizionali report post-match.

L’innovazione ha già dimostrato un impatto significativo: gli allenatori possono ora modificare la strategia in tempo reale, i match analyst identificano con maggiore efficacia le dinamiche di gioco e i pattern di punteggio, e le giocatrici ottengono insight concreti che vanno oltre il singolo incontro.

Per saperne di più sul progetto, clicca https://www.reply.com/it/artificial-intelligence/game-set-ai-match-changing-insights-at-the-billie-jean-king-cup-by-gainbridge? qui.

International Tennis Federation

La International Tennis Federation (ITF) è l’organo di governo mondiale del tennis, responsabile della supervisione delle regole del gioco, dell’organizzazione delle competizioni internazionali e della promozione dello sviluppo globale dello sport. Fondata nel 1913, l’ITF gestisce eventi di rilievo come la Billie Jean King Cup, la Davis Cup e i tornei olimpici e paralimpici di tennis. Con la missione di far crescere e sostenere il tennis in tutto il mondo, l’ITF collabora con oltre 210 federazioni nazionali per supportare i percorsi degli atleti, l’arbitraggio, l’integrità e l’innovazione a tutti i livelli di gioco. https://www.itftennis.com/en/

Billie Jean King Cup by Gainbridge™

La Billie Jean King Cup by Gainbridge è la Coppa del Mondo di Tennis femminile. In precedenza nota come Fed Cup, è la più grande competizione internazionale annuale a squadre nello sport femminile, con un record di 146 nazioni iscritte nel 2025. https://www.billiejeankingcup.com/en

About Billie Jean King Cup Limited

Billie Jean King Cup Limited è una partnership tra la International Tennis Federation e TWG Global, creata per portare investimenti e innovazione alla Billie Jean King Cup, la Coppa del Mondo di Tennis femminile. Riunendo competenze e know-how provenienti dai settori del tennis, del business e dell’intrattenimento, la sua missione è valorizzare e far crescere la più importante competizione annuale a squadre per donne come piattaforma di cambiamento positivo.

Valorem Reply

Valorem Reply, società del Gruppo Reply, è Microsoft Cloud Solutions Partner specializzata nella trasformazione delle aziende in imprese intelligenti e nel supporto alle organizzazioni non profit per il raggiungimento di risultati migliori grazie a soluzioni cloud native abilitate dall'intelligenza artificiale, all'attenzione a risultati strategici di business e al design user-led. Grazie ai team di professionisti, alla passione per il bene e alla potenza delle tecnologie Microsoft, Valorem Reply trasforma in modo sicuro e rapido il modo in cui i clienti fanno business. https://www.valoremreply.com/

