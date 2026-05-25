Venezia sceglie Simone Venturini

“L’elezione di Simone Venturini a sindaco di Venezia al primo turno è una grande notizia per la città, per il centrodestra e per tutti coloro che credono in un’amministrazione seria, concreta, capace di tenere insieme la Venezia storica, la terraferma, le isole, Mestre, Marghera e tutte le comunità che compongono questo straordinario territorio. A Simone rivolgo le mie congratulazioni più sincere: ha condotto una campagna elettorale limpida, fondata sui contenuti, sull’ascolto e su una conoscenza vera della macchina amministrativa e della città”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l’elezione di Simone Venturini a sindaco di Venezia.

“Non ho mai nascosto il mio sostegno convinto a Simone Venturini – prosegue il Presidente Zaia – perché conosco la sua preparazione, il suo equilibrio, la sua capacità di affrontare i problemi senza slogan e senza improvvisazioni. Venezia non è un Comune qualsiasi: è una capitale del mondo, ma è anche una città vera, fatta di residenti, famiglie, imprese, lavoratori, fragilità sociali, mobilità, turismo, sicurezza, casa, servizi. Per governarla servono competenza, visione e concretezza. Simone ha dimostrato di avere tutte queste qualità”.

“Il voto dei veneziani – aggiunge Zaia – mette al centro il governo della città, il decoro, la sicurezza, il rapporto con i grandi dossier strategici, la tutela dell’identità veneziana e la necessità di dare risposte quotidiane ai cittadini. Ora si apre una fase nuova, che richiederà ancora più responsabilità, perché Venezia ha davanti sfide enormi: dalla residenzialità alla gestione dei flussi turistici, dalla qualità della vita alla rigenerazione urbana, dal lavoro alla mobilità, fino al ruolo internazionale della città”.

“Il risultato ottenuto da Simone – conclude il Presidente Zaia – è un mandato chiaro. I veneziani hanno scelto continuità amministrativa, ma anche rinnovamento, competenza e affidabilità. A Simone auguro buon lavoro: Venezia merita un sindaco all’altezza della sua storia e del suo futuro”.

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