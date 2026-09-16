Via libera dalla Quinta commisisone al Pdl 81 che riconosce e valorizza Caregiver familiare

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha licenziato oggi all’unanimità, con la sola astensione tecnica del consigliere Barbisan, il Progetto di legge n. 81, d’iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, già illustrato nelle precedenti sedute e oggetto di consultazioni con i soggetti portatori di interesse.

La Vicepresidente Luisetto è stata nominata Relatore, Riccardo Barbisan (Lega- LV) Correlatore.

La proposta normativa licenziata riconosce e valorizza il ruolo del caregiver familiare, definito come la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata nell’ambito del piano assistenziale individualizzato.

È stato quindi presentato, dal consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia), il Progetto di legge n. 16 “Modifiche alla L.R. n. 20/2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" - Istituzione della Consulta regionale per la famiglia”, di cui è primo firmatario il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza.

La proposta normativa propone di istituire, in alternativa alla “Cabina di regia per la Famiglia”, un organismo diverso, denominato “Consulta per la Famiglia”, composto in maniera più snella e con funzioni anche propositive e consultive e non soltanto di verifica e monitoraggio dell’attuazione della legge. Il nuovo organismo avrà anche la funzione di promuovere iniziative funzionali a sostenere politiche di sostegno alla genitorialità e alla famiglia come sopra descritte, coinvolgendo le associazioni che rappresentano le famiglie.

Viene inoltre previsto di istituire, all’interno degli Ambiti Territoriali Sociali, un Centro per la Famiglia con funzione anche di ascolto e eventuale recepimento delle istanze provenienti dagli enti del terzo settore sulle tematiche e le politiche per la Famiglia.

Il Pdl propone infine di istituire una settimana regionale della Famiglia in un periodo che comprenda la Giornata internazionale della famiglia, che ricorre il 15 maggio di ogni anno.

Il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) ha presentato il Progetto di legge statale n. 11, di cui è primo firmatario, “Modifiche al Decreto legislativo 3 luglio 2027, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n 106" e successive modificazioni”.

Il Pdls 11 interviene sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore al fine di riconoscere e valorizzare, anche sotto il profilo economico e contabile, il fondamentale contributo apportato dall’attività di volontariato nello svolgimento delle iniziative promosse dalle Proloco.

Dopo aver ospitato le audizioni con i soggetti portatori di interesse, la commissione ha oggi esaminato quattro proposte normative abbinate volte all’istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché per assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

L’esame dei Pdl proseguirà nelle prossime sedute della commissione.

Nello specifico, sono stati esaminati: il Progetto di legge n. 8, con primo firmatario la consigliera Dem Annamaria Bigon, “Istituzione del servizio di psicologia di base nella Regione Veneto”; il Progetto di legge n. 23, con primo firmatario il consigliere regionale Sonia Brescacin (Misto), “Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale”; il Progetto di legge n. 55, con primo firmatario il Presidente Alberto Stefani, “Istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto”; Il Progetto di legge n. 56, con primo firmatario la consigliera regionale Elena Ostanel (AVS), “Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie nella Regione del Veneto”.

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