Viaggio nella lingua della musica: esce il dizionario ragionato italiano-cinese

La musica classica occidentale parla ancora italiano. Pensato per i sempre più numerosi studenti cinesi di canto e strumento, il Dizionario bilingue ragionato dei termini musicali italiani offre oltre 1.750 voci, esempi e approfondimenti per andare oltre la semplice traduzione e cogliere il contesto storico-culturale e le sfumature espressive.

Il volume è pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.

Disponibile dal 14 luglio 2026.

L’interesse per la musica classica occidentale è in continua crescita in Cina e sono sempre più numerosi gli studenti cinesi di canto e strumento che frequentano Conservatori, accademie e corsi di perfezionamento in Italia e nel mondo. Per questi musicisti, confrontarsi con il repertorio significa anche imparare la lingua della musica, il cui vocabolario è ancora oggi in larga parte italiano.

Per comprendere davvero termini come “Allegro con brio”, “Cantabile” o “Stile concertante”, tuttavia, non basta una semplice traduzione. Occorre coglierne il significato nel contesto storico e culturale in cui sono nati, insieme alle sfumature espressive che ancora oggi guidano l’esecuzione e l’interpretazione musicale.

Nasce da questa esigenza il Dizionario bilingue ragionato dei termini musicali italiani, Italiano-Cinese di Carlomoreno Volpini e Mengqing He, pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica. L’obiettivo è favorire la comprensione e la diffusione del lessico musicale italiano nel dialogo tra la cultura italiana e quella cinese attraverso uno strumento innovativo e completo per orientarsi in una terminologia che rappresenta ancora oggi il riferimento internazionale nel repertorio cameristico, sinfonico e operistico.

Pensato per gli studenti cinesi di musica, ma utile anche a insegnanti e studiosi, il dizionario si propone come uno strumento capace di accompagnare lo studio e affinare la sensibilità interpretativa. Una risorsa pratica, organica e affidabile che non si limita alle equivalenze linguistiche, ma restituisce a ogni voce il suo contesto, la sua profondità e il suo valore espressivo.

Tra i contenuti figurano: più di 1750 definizioni; cenni storici fondamentali con particolare focus su teatro e opera lirica; concetti di teoria, armonia, analisi e informazioni sulle principali forme musicali; esempi d’uso e significato dei termini; strumenti musicali e loro estensione.

Ogni voce presenta una definizione in italiano accompagnata dalla traduzione in cinese, per consentire una consultazione più agevole e immediata. Le voci più complesse sono accompagnate da oltre 50 esempi musicali, originali o tratti dal repertorio, e da 14 tavole grafiche di approfondimento e sintesi che facilitano la comprensione anche sul piano visivo.

Edizioni Curci e CIDIM ringraziano per il sostegno la DGBIC – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali.

Carlomoreno Volpini, nato in una famiglia di musicisti, si forma al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, dove si diploma in violino, in composizione sperimentale e direzione d’orchestra, studiando con maestri quali Salvatore Sciarrino, Mauro Cardi, Piero Bellugi e Donato Renzetti. Si perfeziona presso i corsi dell'Accademia Chigiana con Yuri Ahronovitch e approfondisce anche la conoscenza della musica per film con Luis Bacalov. Direttore d’orchestra e compositore dallo spirito eclettico, ha collaborato con numerose orchestre nazionali e internazionali e ha composto musiche per spettacoli teatrali. Oltre all’attività artistica svolge un’intensa attività didattica e dal 2024 è direttore del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.

Mengqing He è soprano lirico, autrice e professoressa universitaria di canto lirico, terminologia musicale e dizione per il canto italiano. Ha conseguito la laurea presso la Communication University of China di Pechino e il Conservatorio R. Franci di Siena. Ha pubblicato diversi articoli su riviste musicali di rilievo in Cina. Come cantante si è esibita in importanti produzioni operistiche in Italia e all’estero. Vincitrice di premi in concorsi internazionali, grazie a una formazione poliedrica e alla padronanza di più lingue, coniuga le competenze necessarie per affermarsi come figura qualificata nel dialogo tra la cultura musicale italiana e quella cinese.

La responsabilità editoriale e i contenuti del presente comunicato stampa sono a cura di AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali.