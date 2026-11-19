“Ci sono storie che abbiamo il dovere di raccontare, perché il silenzio è troppo spesso il primo alleato della violenza. Quella di Nicoleta Rotaru è una di queste. Con questo progetto vogliamo restituire voce a una donna alla quale è stata tolta e, al contempo, dare forza a tutte quelle donne che ancora oggi vivono nel tunnel della violenza. A loro dobbiamo dire, con grande chiarezza, che non sono sole e che le istituzioni ci sono”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, annuncia l’uscita del podcast “Uscirò per le strade – Storia di Nicoleta Rotaru”, promosso dall’Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, organismo istituito dal Consiglio regionale del Veneto. Da oggi, 19 novembre, è disponibile il trailer, mentre da domani, 20 novembre, il podcast sarà disponibile sulle principali piattaforme audio gratuite: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e YouTube.

Il progetto ripercorre la drammatica vicenda di Nicoleta, donna di origini moldave e madre di due figlie, trovata senza vita nella sua abitazione di Abano Terme, nel Padovano, il 2 agosto 2023. Una morte inizialmente ricondotta a un suicidio, sulla quale hanno fatto luce anche le registrazioni audio effettuate dalla stessa donna con il proprio telefono cellulare. Un femminicidio per il quale l’ex marito è stato condannato all’ergastolo in primo grado. Una storia di soprusi, di paura, ma anche di una donna che cercava di riconquistare la propria libertà e costruire un futuro per sé e per le proprie figlie.

Realizzato da Chora Media e articolato in tre puntate, il podcast porta la firma dell’autrice Sara Poma, che ha raccolto le testimonianze della madre e delle sorelle di Nicoleta, delle sue amiche e delle avvocate che hanno affiancato la famiglia nella battaglia per fare emergere la verità.

“È un progetto che vorrei arrivasse soprattutto ai giovani – prosegue Zaia –. La battaglia contro la violenza sulle donne non è una battaglia delle donne, ma di tutta la nostra società. Dobbiamo avere la capacità di parlare ai ragazzi, di far capire loro che l’amore non è possesso, che la gelosia non giustifica il controllo e che sul rispetto non si può arretrare di un millimetro. Dobbiamo imparare a riconoscere quei campanelli d’allarme che troppo spesso precedono le tragedie. Serve una comunità che sappia cogliere i segnali, che non si volti dall’altra parte e che abbia il coraggio di intervenire”.

Il podcast racconta la profonda solitudine in cui possono precipitare le vittime di violenza, ma anche la straordinaria forza che può scaturire quando una vicenda personale diventa una battaglia collettiva.

“Voglio ringraziare la presidente dell’Osservatorio Roberta Ruggeri, la vicepresidente Barbara Segatto, la responsabile scientifica del progetto Roberta Polese e tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo podcast – conclude Zaia –. È importante aver scelto uno strumento di comunicazione moderno, capace di raggiungere più generazioni. A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordiamoci che questa battaglia non può esaurirsi nelle celebrazioni di una giornata all’anno. È un impegno che dobbiamo portare avanti quotidianamente, tenendo la barra dritta sul fronte della prevenzione, dell’educazione e del sostegno concreto alle vittime”.

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