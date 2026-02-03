ViviBook da record: 20.000 utenti attivi in 30 giorni e 117 Paesi raggiunti

ViviBook registra una crescita record e ridefinisce la natura e i confini dell’editoria tradizionale grazie all’intelligenza artificiale. Secondo i dati rilevati da Google Analytics, la piattaforma di AI storytelling che permette agli utenti di creare libri originali e personalizzati in tempo reale, ha registrato 119.000 visitatori nel solo mese di gennaio, 20.000 nuovi utenti attivi, in 117 Paesi nel mondo. Di questi, 48 Paesi contano un numero rilevante di utenti attivi, a conferma di una diffusione internazionale ormai strutturata.

Questi risultati arrivano a poche settimane dall’annuncio ufficiale di https://www.vivibook.ai/bookstore The Infinite BookStore, la libreria infinita più grande del mondo, presentata da ViviBook come il primo catalogo editoriale potenzialmente senza limiti, costruito sull’insieme di tutti i libri generati dagli utenti della piattaforma.

Nel solo mese di gennaio, ViviBook ha visto la generazione di più di 20.000 https://www.vivibook.ai/it libri personalizzati, un volume che segna un punto di svolta storico nel settore editoriale.

Per confronto, i grandi editori italiani pubblicano mediamente circa 200 libri al mese, mentre i principali editori statunitensi si attestano intorno ai 2.000 titoli mensili. ViviBook supera ampiamente entrambe le soglie, diventando di fatto il primo editore al mondo per produzione mensile di libri.

Secondo https://www.ansa.it/pressrelease/cultura/2025/12/19/giacomo-bruno-da-papa-degli-ebook-in-italia-a-papa-degli-ebook-ai-nel_5a292244-edc8-45ea-9968-7a333633958d.html Giacomo Bruno, fondatore di ViviBook “Questi numeri non rappresentano soltanto una crescita quantitativa, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui i libri vengono creati e distribuiti. ViviBook introduce un modello editoriale scalabile, globale e continuo, in cui la produzione non è più limitata da redazioni, calendari editoriali o capacità di stampa. Ogni libro nasce da un’esperienza individuale e contribuisce a un catalogo che cresce in modo esponenziale”.

La crescita della piattaforma è distribuita su scala internazionale e coinvolge alcune delle principali economie mondiali. I Paesi con il maggior numero di utenti includono Stati Uniti, India, Italia, Spagna, Francia, Brasile, Messico, Portogallo, Olanda, Colombia, Cile e Bolivia.

Un dato che conferma la capacità di ViviBook di adattarsi a mercati, lingue e contesti culturali differenti.

Il modello di ViviBook si basa sulla generazione in tempo reale di storie originali e personalizzate create direttamente dagli utenti, trasformando i lettori in creatori attivi. Questo approccio consente una produzione continua e senza precedenti, superando i vincoli tipici dell’editoria tradizionale e aprendo la strada a un nuovo paradigma industriale nel mondo dei contenuti.

Con questi risultati, ViviBook consolida il proprio posizionamento come piattaforma leader nell’AI entertainment applicata all’editoria e come primo ecosistema editoriale realmente globale e ad alta scala, capace di produrre in un solo mese più libri di quanti molti grandi editori tradizionali pubblichino in un intero anno.

