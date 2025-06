Working Process, da venticinque anni un percorso all’insegna dell’innovazione

Compleanno speciale per la Working Process, realtà piacentina che ha tagliato il traguardo dei suoi primi 25 anni di vita. Lo ha fatto con una serie di Open Day dedicati ai clienti con cui lavora da anni e alle famiglie dei propri dipendenti, una festa prolungata nella sede di frazione Larzano a Niviano di Rivergaro.

Un modello di business vincente

Working Process progetta e realizza impianti per la lavorazione dei serramenti di alto valore aggiunto e basati sul principio che il miglior processo produttivo è quello che garantisce all’impresa cliente di definire un modello di business vincente.

«Abbiamo fondato l’azienda nel 2000 e siamo stati una delle ultime realtà a entrare nel mercato della produzione di macchine per serramenti e porte in legno massello - ha raccontato Filippo Schegginetti, consigliere delegato e responsabile della comunicazione – dovendo dunque trovare la nostra nicchia per diversificarci dagli altri competitor. Ci siamo quindi specializzati in una nuova metodologia di lavoro inventando macchine in derivazione meccanica da ferro applicate però per la lavorazione del legno, un approccio innovativo che ci ha premiato».

Presto il nuovo stabilimento

C’è già una novità ambiziosa in cantiere: lo stabilimento di Larzano attualmente è di 13mila metri quadrati e la prossima mossa sarà di costruirne un altro identico accanto a quello già esistente per raddoppiare la produzione. «Continueremo a investire nel territorio e sul personale – ha aggiunto Schegginetti – abbiamo un centinaio di persone che lavorano qui e ne stiamo già cercando altrettante per questo secondo stabilimento».

Un momento degli Open Day di Working Process

Puntare sulla tecnologia

Tutto questo grazie a macchinari all’avanguardia come il centro di lavoro Super Heroes e il Sinumerik One, montato proprio qui per la prima volta dalla Siemens. Come hanno spiegato Enrico Rimondi, responsabile ufficio automazione, e l’agente di vendita Roberto Franchetti «noi collaboriamo da anni con Siemens per la gestione dei nostri macchinari che nel tempo sono diventati sempre più complessi, ultimamente abbiamo aumentato questa partnership per avere servizi migliori e risolvere quei problemi legati alla manutenzione predittiva, raccolta dati e di integrare l’intelligenza artificiale nei vari processi».

Da sinistra Roberto Franchetti, Diego Mariani ed Enrico Rimondi

La partnership con Siemens

Stretto alleato di Working Process è Siemens, che non poteva proprio mancare a un appuntamento così importante, rappresentata per l’occasione da Diego Mariani, Sales Area Manager canale OEM della provincia di Piacenza. «Grazie al controllo numerico Sinumerik One, Siemens offre a Working Process sempre più servizi digitali a valore aggiunto, che vanno dall’edge computing per la gestione della manutenzione predittiva fino alla gestione ottimale dell’energia della macchina. Altro punto di forza al centro della recente alleanza tra Siemens e Microsoft si trova Siemens Industrial Copilot, il primo prodotto di intelligenza artificiale generativa per l’ingegneria industriale basato sulla piattaforma digitale Siemens Xcelerator e arricchito dai modelli di linguaggio di Microsoft Azure OpenAI Service. In questo modo il mondo industriale potrà trarre vantaggio da soluzioni di intelligenza artificiale che guideranno sempre più agevolmente gli operatori a una gestione semplificata del funzionamento delle macchine e i tecnici di sviluppo software a una creazione automatica di righe di codice».

Un percorso nell’innovazione quindi che, tagliato il traguardo del venticinquesimo anniversario, prosegue con i progetti di crescita continua e uno sguardo che punta al futuro.