Evasione fiscale e lavoratori in nero, guai per ristoratore da asporto

Un ristoratore di Piacenza, specializzato in pietanze da asporto, è stato individuato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte dirette e sul valore aggiunto per gli anni 2022 e 2023, sottraendo al Fisco ricavi soggetti a tassazione per un importo complessivo di circa 150mila euro. Contestualmente gli sono state contestate irregolarità in materia di lavoro nero o irregolare. In particolare sono state approfondite le posizioni di 5 lavoratori, di cui 4 privi di regolare contratto mentre il quinto presentava difformità contributive rispetto al lavoro effettuato, per un imponibile evaso di circa 25mila euro, pari all’ammontare dei pagamenti ricostruiti ed elargiti in nero ai dipendenti.

L'indagine - che rientra nelle attività di controllo economico del territorio, con particolare attenzione ai settori del sommerso d’azienda e del lavoro - è stata condotta con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo e con i riscontri sul territorio.