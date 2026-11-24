Che la crisi sia dovuta a un default di natura economica e gestionale o alla mancanza di ricambio generazionale dei vertici, l’impresa in difficoltà può essere recuperata dai suoi lavoratori.

Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale Imprese recuperate di Confcooperative spiega in cosa consiste questa opportunità che necessita di un supporto adeguato delle istituzioni per un’applicazione efficace. Sarà uno dei relatori del convegno promosso da Confcooperative Piacenza domani nella sala del consiglio provinciale “Crisi d’impresa e ricambio generazionale: l’impresa recuperata come soluzione al ricambio generazionale e strumento di sviluppo territoriale”, a cui prenderanno parte anche l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia e il presidente regionale di Confcoop Francesco Milza.