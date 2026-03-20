Astra passa a Leonardo, «Servono garanzie per i 500 lavoratori»

Un passaggio di proprietà fonte di interrogativi e preoccupazioni. E’ quello dello stabilimento piacentino di Astra Veicoli Industriali passato al colosso Leonardo che nelle scorse ore ha annunciato la chiusura dell’operazione. Leonardo - il colosso italiano della Difesa - ha finalizzato l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi IDV e ASTRA) per un prezzo di €1,6 miliardi, in linea con l’Enterprise Value fissato a 1,7 miliardi, al netto degli adeguamenti contrattuali concordati. A seguito della comunicazione ufficiale, il consigliere comunale del Gruppo Civico di centrodestra Barbieri-Liberi, Jonathan Papamarenghi, ha presentato un’interrogazione alla sindaca di Piacenza «affinché il Consiglio comunale e la città siano edotti dello scenario presente e futuro legato all’operazione».

Una richiesta motivata sia dal fatto che nello stabilimento lavorano più di 500 persone sia dall’ipotesi che il passaggio a Leonardo sia solo propedeutico alla cessione alla tedesca di Rheinmetall, finalizzata alla fornitura di mezzi corazzati all’Esercito Italiano per veicoli le cui operazioni di assemblaggio devono essere svolte prioritariamente in Italia ma il cui brevetto è proprio tedesco.