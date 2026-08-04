Boom fotovoltaico: in un anno 2.200 impianti industriali

Un dato preciso di quante famiglie, a Piacenza, abbiano installato un impianto fotovoltaico domestici non esiste, ma è possibile fare una stima: il dato più recente del Comune indica che nel 2023 nel territorio comunale erano presenti 1625 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 40,7MW. Questi comprendevano sia quelli su abitazioni private sia quelli installati su edifici pubblici, attività commerciali e aziende.

Considerando che gli impianti pubblici e industriali sono numericamente pochi ma molto più grandi, la maggioranza è installata su abitazioni, si desume che tra 1300 e 1500 famiglie del Comune di Piacenza dispongano di un impianto fotovoltaico sul tetto. Se questo dato viene rapportato alle circa 50mila famiglie residenti, risulta che il fotovoltaico interessa oggi circa il 3% delle famiglie.

Un dato certo lo offre l’ottava edizione dell’analisi del Barometro del Fotovoltaico in Italia che mette in luce lo stato attuale delle rinnovabili sul territorio nazionale: Roma, Brescia e Padova si confermano sul podio delle città più virtuose. Se si scorre la classifica della dieci province, Piacenza non compare: si piazza al 64° posto con un numero di impianti industriali passati da 8394 nel marzo 2023 a 10672 nel 2024, con un incremento di 2278 in un anno.

Dal Comune di Piacenza arrivano importanti novità che semplificano la vita a chi ha intenzione di installare pannelli fotovoltaici: indicazioni specifiche, anche per gli edifici del centro storico, dove in molti casi non sono più necessari particolari permessi grazie alle semplificazioni introdotte dalla normativa nazionale.