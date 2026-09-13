Formec Biffi. Casella: "Senza la bellezza non si può avere il profitto"

«Senza la bellezza non si può avere profitto e il profitto arriva se il lavoro è fatto bene». Inizia con queste parole di Pietro Casella, inusuali per chi fa impresa, la giornata (quarta, non ultima) di celebrazioni per i 60 anni di Formec Biffi e i 90 del suo fondatore, anni portati con eleganza, brillantezza e profonda umanità.

A salutare il doppio traguardo, un parterre di amici e di autorità, fra i tanti, il ministro Tommaso Foti, l’artista e scrittore Emilio Isgrò, l’editore del Corriere della Sera Urbano Cairo, i vescovi di Piacenza Adriano Cevolotto e di Lodi Maurizio Malvestiti, i sindaci di Piacenza Katia Tarasconi e di Guardamiglio Giancarlo Rossetti, il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio, l’onorevole Paola De Micheli, i giornalisti Giangiacomo Schiavi, Pierluigi Magnaschi, Gian Luca Rocco con Pietro Visconti e Gaetano Rizzuto, Sandro Miglioli presidente della Fondazione Libertà, gli industriali Valter Alberici e Nicola Parenti, per citarne solo alcuni.