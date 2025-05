La farina da vicino: porte aperte al Molino Dallagiovanna

C'è anche Molino Dallagiovanna tra chi partecipa alla quarta edizione della Giornata “Molini a porte aperte”, un evento organizzato dall'Associazione Industriali Mugnai d’Italia, che si terrà sabato 24 maggio. L'iniziativa mira a far conoscere da vicino il processo di trasformazione del frumento tenero, utilizzato per la produzione di farine e semole, ingredienti essenziali nella realizzazione di alcuni dei prodotti più rappresentativi del “Made in Italy”, come pane, pizza, pasta e prodotti da forno.

Durante la Giornata, i molini partecipanti apriranno le loro porte per accogliere un pubblico variegato, che includerà rappresentanti istituzionali, studenti, famiglie, foodblogger, clienti, fornitori e semplici appassionati.

I visitatori interessati potranno iscriversi al sito di Molino Dallagiovanna, scegliendo uno dei tre orari disponibili (9 – 11.30 – 14) per visitare il sito produttivo di Gragnano Trebbiense. Durante la visita, della durata di un’ora, avranno l'opportunità di osservare il processo di trasformazione del grano in farina, che per Molino Dallagiovanna è frutto di una tradizione che dura da quasi duecento anni. Un aspetto distintivo di questo processo è l'accurata selezione dei migliori grani e il loro lavaggio, un passaggio unico in Italia per garantire una pulizia ottimale e una bagnatura uniforme del grano.

Successivamente, i visitatori potranno approfondire la macinazione lenta e delicata, che preserva le caratteristiche organolettiche di ogni chicco.

Il percorso si concluderà con una degustazione di prodotti realizzati con le basi mordiQUA.

La partecipazione all'evento è gratuita, ma si richiede di presentarsi 20 minuti prima dell'orario scelto per la visita.