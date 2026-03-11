Le Giornate italiane del sollevamento lasciano Piacenza Expo per Parma

Nell’ultima edizione, quella del 2025, ha dovuto installare 14 gruppi elettrogeni perché la potenza dell’Expo non era sufficiente. Non solo, oltre trenta espositori erano rimasti fuori per mancanza di spazio e decine di clienti si erano lamentati per l’assenza di adeguati parcheggi. Così, dopo dieci edizioni, l’amara decisione. Le Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali lasciano Piacenza e migrano alla Fiera di Parma. A confermare la notizia è Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, la società che gestisce ben sette fiere a Pc Expo. Tra queste le Gis, la principale vetrina continentale del comparto, piattaforma privilegiata a livello europeo per la presentazione delle ultime novità e innovazioni tecnologiche nei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali.

Il trasferimento a Parma è stata «una decisione molto sofferta - ammette Potestà - ma la pianta è diventata troppo grande e bisognava cambiare il vaso. Avrei voluto organizzare una conferenza stampa congiunta con la sindaca Katia Tarasconi e il presidente di Pc Giuseppe Cavalli per ringraziare la città che è stata incubatrice di questa fiera. Purtroppo non è stato possibile. Ma non era più possibile neppure rimanere. Il limite della Fiera di Piacenza è dimensionale: in una bottiglia da un litro non ce ne stanno due».