Oric, la leader delle superleghe stabilisce la sede a Castello

Un imprenditore di Castel San Giovanni, Mario Alberto Orlandoni, ha acquisito tutte le quote societarie di Oric, gruppo leader a livello internazionale nella produzione e lavorazione di superleghe richieste da colossi come General Electric o ArcelorMittal solo per citarne alcuni. Mario Alberto Orlandoni, già titolare di Oric Italia nella zona industriale di Castello ora ha acquisito l’intera proprietà anche degli stabilimenti di Grenoble in Francia e di Balcan Oric in Bosnia e ha spostato il quartier generale del gruppo a Castel San Giovanni.

La complessa operazione - del valore di circa 2 milioni di euro e che ha portato all’acquisizione, per il tramite di una holding, di tutte le quote societarie che ora fanno capo a Orlandoni - è stata «lunga e complessa» come lo stesso imprenditore castellano la definisce. «Un’operazione - dice - che è stata portata a termine grazie al supporto di un advisor come Banca di Piacenza». Oric è una delle poche realtà, a livello globale si contano sulle dita di una mano, specializzata nella produzione e lavorazione di stellite, una lega formata da cobalto, cromo e tungsteno. Metalli particolarmente pregiati, soprattutto il cobalto e il tungsteno, estratti nei Paesi africani e quotati alla borsa di Londra.