Valvitalia, il piano di rilancio funziona: 2025 chiuso con utile di 1,7 milioni

Valvitalia torna a macinare utili. Il gruppo, di cui fa parte lo stabilimento Tecnoforge di Castel San Giovanni che impiega un centinaio di dipendenti, lo scorso anno ha chiuso con un milione e 700 mila euro di utile netto. Il dato fotografa l’inizio di una ripresa dopo i trascorsi non facili degli ultimi anni. Un periodo durante il quale anche nello stabilimento di Castel San Giovanni, dove si producono raccordi, si era fatto ricorso alla cassa ordinaria e a contratti di solidarietà.

Il piano di rilancio, che porta la firma dell’amministratore delegato Andrea Forzi e del presidente di Valvitalia Salvatore Ruggeri, pare quindi dare i suoi frutti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA), che secondo gli analisti è il vero indicatore dello stato di salute finanziario di un’azienda, si è attestato a 17,3 milioni di euro, in crescita di oltre il 40% rispetto ai circa 12,2 milioni del 2024, mentre Il risultato operativo (EBIT) è pari a circa 8,6 milioni di euro, oltre il doppio rispetto ai circa 3 milioni dell’esercizio precedente. In aumento anche ordinativi e ricavi consolidati.