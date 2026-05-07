Intelligenza artificiale: per tirocini in Comune cercansi due under 30

C’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi a due tirocini che il Comune di Piacenza attiverà assieme a Officine Italia sui temi dell’Intelligenza artificiale nell’ambito di un progetto nazionale rivolto agli under 30.

L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da AnciLab, punta a rafforzare il dialogo tra nuove generazioni e pubblica amministrazione, offrendo un’esperienza concreta di lavoro su progetti di innovazione pubblica. I partecipanti selezionati lavoreranno a stretto contatto con funzionari e dirigenti comunali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative a temi quali l’automatizzazione di processi interni e il miglioramento dei servizi al cittadino con l’uso dell’Intelligenza artificiale.

«Innovare – spiega il direttore generale Luca Canessa - significa assumersi la responsabilità di preparare oggi le condizioni per una pubblica amministrazione più capace, reattiva e vicina ai bisogni delle comunità. L’iniziativa a cui abbiamo aderito permette di aggiungere un tassello importante a questo percorso: l’investimento porta nuove competenze nel Comune di Piacenza e, allo stesso tempo, offre ai giovani un’occasione concreta per misurarsi con le sfide reali del territorio. Sarà creato valore pubblico mettendo in relazione esperienze diverse e generando processi che diventeranno un patrimonio prezioso. Il progetto valorizzerà anche il personale interno, grazie al coinvolgimento di due giovani funzionari già assunti che avranno il compito di seguire i tirocinanti».

Tra i criteri presi in esame nella selezione rientrano l’interesse per i temi dell’innovazione nella pubblica amministrazione, la cittadinanza attiva e proattiva, la propensione al lavoro di squadra, la capacità logica e analitica, insieme a una forte motivazione personale. È richiesta inoltre un’ottima conoscenza della lingua italiana, pari al livello C2, e un’età massima di 30 anni. Il possesso di una laurea triennale o di un titolo estero equivalente rappresenta un requisito preferenziale, pur non essendo vincolante nei casi in cui il profilo del candidato risulti particolarmente valido. Sono considerate importanti anche le competenze operative, come l’uso avanzato di Excel, PowerPoint e Word. Il progetto richiede un impegno a tempo pieno per sei mesi, con attività in presenza presso il Comune di Piacenza. È previsto un contributo economico mensile di 1.000 euro sotto forma di tirocinio. Accanto ai due giovani selezionati da Officine Italia lavoreranno due giovani funzionari già in servizio presso il Comune di Piacenza.

Commenta Flavio Proietti Pantosti, project lead di Officina 3 per Officine Italia: «Officina 3 nasce da un’esperienza che negli anni si è consolidata lavorando a stretto contatto con i Comuni aderenti, l’Università di Bergamo, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e altri partner pubblici e privati. Abbiamo visto che quando nuove competenze entrano nella pubblica amministrazione e lavorano su problemi reali, si generano cambiamenti concreti. Per questo continuiamo a investire a livello locale in un modello che mette al centro l’esperienza sul campo, creando valore sia per i giovani sia per le amministrazioni».

Nel 2026 oltre al Comune di Piacenza il programma coinvolgerà Brescia, Udine, Monza, Novara, Cinisello Balsamo, Rho e Saronno. Le candidature saranno raccolte tramite il sito internet www.officineitalia.org.