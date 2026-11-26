Sono 73 le coppie formate da laureandi e dottorandi di Università Cattolica del Sacro Cuore da un lato e da manager e professionisti dall’altro, protagoniste di MyMentor 2030 - Percorsi di Sviluppo Sostenibile e Inclusivo. Il progetto, che da dodici anni impegna l’ateneo piacentino nell’accompagnamento verso il mondo del lavoro dei propri studenti e studentesse, grazie alla disponibilità di imprenditori e professionisti, ha preso il via nel Centro Congressi dell'Università.

Tra i momenti centrali la formazione delle coppie che per i prossimi sei mesi cammineranno insieme. Da un lato laureandi (mentee) delle due Facoltà coinvolte, Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie alimentari e ambientali e del Dottorato Agrysistem, avranno la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza grazie all’affiancamento con manager, imprenditori, professionisti (mentor). Dall’altro questi ultimi potranno trarre nuova linfa, nuove idee e prospettive dagli studenti e studentesse a loro affidati.