Lavoro e disabili, lotta quotidiana: uno su quattro trova occupazione

Disabili e lavoro, un rapporto migliorato, dopo gli anni del Covid, ma ancora difficile. Secondo i dati emersi dal recente focus regionale tenutosi a fine giugno a Bologna, nel Piacentino solo una persona con disabilità su quattro trova un lavoro stabile attraverso i canali istituzionali, ovvero attraverso l’applicazione della legge 68/99 e dell’articolo 22 della legge regionale 17/05.

Piacenza è una delle province dell’Emilia-Romagna con il numero più basso di persone con disabilità in età lavorativa esenti dal ticket sanitario, indicatore utilizzato come riferimento per analizzare la potenziale platea interessata dalle politiche di inclusione lavorativa. Secondo i dati presentati dal direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, Paolo Iannini, nel gennaio 2026 i residenti tra 15 e 64 anni esenti dal ticket sanitario erano 5.407 nel territorio piacentino. Un dato inferiore a quello di Parma (8.268), Reggio Emilia (11.155), Modena (10.757), Bologna (16.013), Ravenna (8.586) e Forlì-Cesena (9.887), e sostanzialmente allineato a Ferrara (5.849) e Rimini (5.911).

La sfida comune a tutta la regione è trasformare il diritto al lavoro delle persone con disabilità in opportunità occupazionali concrete e durature. I