Lavoro e salute, convegno su prevenzione e benessere aziendale

«Promuovere la salute nei luoghi di lavoro non è solo un dovere etico, ma una leva strategica per mirare al benessere dei lavoratori, all'attrattività e alla sicurezza delle imprese». Così Giuseppe Sergi, direttore di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ausl di Piacenza, sottolinea il valore del convegno Luoghi di lavoro che promuovono salute: costruire insieme pratiche di prevenzione e di benessere aziendale, in programma il 24 marzo a Piacenza, in Sala Convegni di Confindustria.

L’iniziativa, promossa dall'Azienda Usl di Piacenza e Confindustria, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e mondo produttivo sui risultati raggiunti dal Programma regionale della prevenzione 2021-2025 e sulle prospettive future. Sono 43 le aziende del territorio che hanno aderito al progetto in questi ultimi quattro anni, contribuendo alla diffusione di modelli organizzativi orientati alla salute e al benessere dei lavoratori.

Durante l’incontro saranno presentate sette testimonianze di buone pratiche realizzate in questi anni sia in aziende medio-grandi sia in realtà medio-piccole della nostra regione, con l’obiettivo di condividere strumenti concreti e percorsi replicabili. Il tema si inserisce in un contesto in forte evoluzione. Oggi le imprese si confrontano con nuove esigenze: attrarre giovani lavoratori sempre più attenti alla qualità della vita, al benessere organizzativo e a modelli innovativi, promuovendo salute e prevenzione lungo tutto l’arco della carriera.

In Emilia-Romagna si registra un’adesione crescente a questi programmi: si stima che i lavoratori nell'ultimo anno siano passati da 80mila a circa 110mila. Un dato che conferma come la promozione della salute sia ormai parte integrante delle politiche di welfare e sostenibilità aziendale, oltre che un fattore distintivo per la competitività. Il convegno è aperto a tutti gli interessati, sia titolari di aziende che ai lavoratori pubblici e privati (previsti anche i crediti in Educazione Continua in Medicina) e offrirà un’occasione di aggiornamento e confronto su esperienze, strumenti e strategie per costruire ambienti di lavoro più sani, inclusivi e sostenibili.