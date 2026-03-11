Lo chef Cracco in Cattolica per il Dies Academicus

Lo chef Carlo Cracco sarà domani ospite nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica in occasione del Dies Academicus 2025/2026. La mattinata si aprirà alle 9.30 nella Piazzetta di Economia e Giurisprudenza con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo, proseguirà alle 11 nell’auditorium Mazzocchi con il discorso inaugurale della rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli.

Porteranno il loro saluto istituzionale la sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e Monica Patelli, amministratrice unico di Epis, a testimonianza del legame tra università e territorio.

La cerimonia proseguirà con la prolusione affidata a Carlo Cracco, chef stellato e protagonista della scena gastronomica italiana, cui è affidato il compito di sviluppare il tema “L’alleanza tra generazioni” che caratterizza, con diverse declinazioni il Dies Academici nelle diverse sedi dell’ateneo. La cerimonia si concluderà con la testimonianza di Rebecca Mariani, dottoranda di ricerca, voce delle nuove generazioni di studiosi. Il Dies Academicus rappresenta un momento istituzionale di particolare significato per la comunità accademica, occasione per rinnovare l’impegno dell’Ateneo nella formazione, nella ricerca e nel dialogo con la società.