È un’istantanea che conforta, quella dell’edizione 2026 di Top 500 (basata sui dati del 2025), il progetto che dà vita alla graduatoria delle prime cinquecento aziende piacentine in ordine di fatturato. Che conforta, ma al contempo non nasconde i punti sui quali occorrerà lavorare per migliorare ulteriormente il tessuto imprenditoriale piacentino, che comunque dimostra di avere la forza di reggere all’incertezza del momento.

La pubblicazione della rivista “Aziende Top 500 Piacenza”, in edicola con Libertà, oltre a disegnare lo scenario economico locale, vede al primo gradino del podio C.G.I. Holding Srl (Gruppo Gas Sales), seguito da Colla Spa, per entrambe una conferma, mentre sul terzo gradino si assesta Iren Ambiente Spa, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno. Il progetto è di PwC Italia, con Gruppo Libertà, Confindustria Piacenza, Crédit Agricole e Università Cattolica, dove si è vissuto ieri in sala Piana il momento culminante dell’iniziativa, con una tavola rotonda moderata da Nicoletta Bracchi, responsabile comunicazioni esterne del Gruppo Libertà, introdotta da Marco Allena, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica e da Alessandro Miglioli, presidente del Gruppo Libertà, che ha dato il via con un dato: «Le prime 500 aziende della provincia valgono circa 17 miliardi di euro di fatturato e danno lavoro a 41mila persone».

La rivista di Top 500

Sui numeri complessivi, analizzati dal gruppo di ricerca dell’Università Cattolica, si è concentrata Carlotta D’Este, docente dell’ateneo. Riguardo alle performance economiche, il 2025 conferma la tendenza positiva del fatturato aggregato, che registra un incremento del 4,7% a parità di campione, laddove la variazione rispetto al campione della precedente edizione, pur rimanendo positiva, si attesta al 2,8%. «Si tratta di un risultato - dice D’Este - che appare rilevante, se collocato nella prospettiva dell’ultimo triennio, durante il quale il volume d’affari complessivo delle imprese piacentine ha mantenuto un andamento progressivamente crescente».

E la redditività evidenzia un’inversione della tendenza negativa osservata negli esercizi precedenti, con l’utile netto aggregato che registra un incremento del 5,28% a parità di campione, per un totale pari a quasi 740 milioni di euro.

A Top 500 sarà dedicato uno speciale su Telelibertà. L’appuntamento da segnarsi è sabato 28 novembre alle 21.