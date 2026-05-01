Logistica, per 14 lavoratori un primo maggio di sciopero

Sono trazionisti. Il loro compito è movimentare la merce alla guida dei rimorchi all’interno dei due magazzini Ikea di Piacenza. Da ieri sono tornati in sciopero e promettono di restarci fino a quando le condizioni di lavoro e di sicurezza non cambieranno.- I quattordici lavoratori, tutti iscritti a SiCobas, lavorano per l’azienda Codognotto, che a sua volta lavora per la multinazionale svedese. «Lavoriamo da anni per questa azienda - affermano - e utilizziamo mezzi inadeguati - affermano i lavoratori - ce ne hanno portati due differenti, ma usurati, con una marmitta rotta il cui fumo penetra nell’abitacolo, vibrazioni, tanto rumore e luci scarse che compromettono la visibilità».

Per i trazionisti riassume la questione Carlo Pallavicini, sindacalista di SiCobas.